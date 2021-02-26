新世界鄭志剛：最壞情況已過去　料下半年零售市道有雙位數反彈

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-26 17:48

新世界發展（0017）中期股東應佔溢利為10.13億元，按年微跌0.4%；撇除投資物業重估，基礎溢利跌5%，至37.18億元；派中期股息每股0.56元。

執行副主席兼行政總裁鄭志剛於業績電話會議上表示，集團表現好過預期，相信「最壞情況已過去」，對本港經濟前景樂觀，預料下半年經濟會慢慢復甦，又指他自己個人看法比較樂觀，在疫苗及政府派發5,000元消費券刺激下，預料下半年零售市道會有雙位數反彈。

維持未來三年每年200億元銷售目標

樓市方面，鄭志剛表示，未來數月將推出大圍站上蓋發展項目柏傲莊三期，涉及890多伙，認為樓市有剛性需求，疫情對樓市影響短暫，用家仍會選擇置業，估計今年中小型住宅樓價升5%。

雖然旗下新盤銷情暢旺，但鄭志剛表示，會維持未來三年、每年200億元的銷售目標。他又指，早前投得黃竹坑站5期項目，會興建約1,000個平均600呎的單位，售樓仍是貨如輪轉為主，若有合適地皮，會繼續在香港及大灣區投地。

首次招聘會後或考慮聘請更多員工

新世界近年積極出售非核心資產及業務，去年7月至今年2月底，共出售128億元非核心資產，鄭志剛表示，會繼續將低投資回報的產業賣走，轉為購入高回報、如醫養、公路物流，新經濟等輕資產。他重申，相關併購不會離開核心業務太遠，亦不會亂投資項目要與集團有協同效應

早前集團宣佈將於3月舉辦大型招聘會，就旗下多項業務增聘逾1,000個職位。鄭志剛表示，已收逾萬人申請，反應超乎預期，有可能聘請更多人，但仍要視乎首次招聘會的實際情況。