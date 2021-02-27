黃國英︰股市震盪是「執倉」時機　續看好「3D」投資主題

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-02-27 16:55

近日美債息抽升，令股市出現大調整，港股在「黑色星期五」大瀉逾千點，嚇怕不少投資者。豐盛金融資產管理董事黃國英出席耀才證券舉辦的投資講座時坦言，投資者需要留意債息上升的風險，但不能因而避開不投資，而近日股市震盪，反而是「執倉」的好時間。「近年投資者質素提高，無咁易玩死！但由於多了散戶進場，調整時間可能耐少少也不出奇，情況難估。」

談及大市，他直言最不滿內地白馬股近日表現如此差，擔心內地投資者樂觀情緒會改變，他會減少中港股票持倉，上周五沽出部份新經濟股，並買入舊經濟股，作為短線部署，「外圍比重將會增加，包括歐洲及日本，最大問題是我不知道A股龍頭股跌勢為何不合比例，故要避一避。」

「3D」投資大趨勢 可持續很長時間

他表示，繼續看好「3D」投資大趨勢，分別是Decarbonization(去碳排放)、Digitalization(數碼化)，及Deglobalization(去全球化)，三大主題可望維持很長時間。

「去碳排放」方面，中國設定碳中和目標，加上美國重返巴黎協定，新能源股長線向好。黃國英稱，整個市場投入的金額以幾十萬億美金計，相關股票長線向好，惟太陽能較風電較佳，「唔想煩的話，開始收集相關ETF或個股，我較中意信義光能﹙3868﹚。」

至於「數碼化」，黃國英指，從「數碼黃金」加密貨幣崛起，到傳統行業被創新顛覆，數碼化迅速改變營商及股市生態，如博彩、睇樓、保險等。他以汽車為例，行業已進入「iPhone」時刻，「汽車不是車，是有轆的電腦。」

而在「去全球化」下，本土品牌冒起，若為市場接受，相關公司有望大幅增長。「中國股票這幾年為什麼表現亮麗？主要原因股票價值體驗在兩大方面，一是網絡效應，如阿里巴巴﹙9988﹚、美團﹙3690﹚等；二是品牌效應，例如李寧﹙2331﹚、安踏﹙2020﹚在過去兩、三年估值都有好強的重估。」