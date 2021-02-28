財政預算案｜上調股票印花稅三成　陳茂波：一般投資者可負擔

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-02-28 12:13

財政預算案上周三（24日）已公布，財政司司長陳茂波今日（28日）在網誌表示，考慮到經濟經歷連續兩年衰退，失業率亦高企，故決定維持逆周期財政政策，透過維持較大的財政投入，希提升支持經濟的力度，冀支援市民、惠及企業，讓整體經濟能最大程度的受惠，同時盡可能以多角度、多渠道方式紓緩就業市場的壓力。

電子消費券安排 各有利弊需作取捨

陳茂波指，即使在連續兩年過千億元赤字的壓力下，仍決定推出電子消費券，規模達到360億元，目的是注入消費力在本地經濟體系內流轉，發揮乘數效應，最大程度地激活消費氣氛，同時廣泛地讓市民以至企業受惠。

他又坦然，電子消費券的設計及執行細節將關繫到用戶體驗及計劃成效，例如分期的期數、每次發放的金額等詳情，目前僅屬初步構思。他指政府正在擬定計劃的細節時，將仔細考慮市民及商戶的意見，也會照顧沒有電子錢包和行動不便的市民在申請及使用消費券時的安排。但事實上，各種不同的具體安排各有其利弊，最終也需要作出取捨。

財政司司長陳茂波。（李澤彤攝）

陳茂波表示，隨著香港上市制度不斷更新，包括容許同股不同權的創新科技公司或未有盈利的生物科技公司在港掛牌，以及容許境外上市的中概股在港作第二上市，逐步令本港股市的市值增加了約四分一，並刺激交投量從之前平均每日880億元（2017年底）大增至去年平均每日接近1,300億元，單計今年一月份平均每日成交更達到2,400億元的新紀錄。

陳茂波解釋，港股提供大量以內地業務或內地科技為主的企業股票選擇，加上本港保障資金自由進出和實行普通法司法制度，以及在「互聯互通」制度下香港及內地股市的緊密聯繫，構成本港證券市場的獨特的優勢。他更指，坊間有人笑言這近乎是某種形式的「獨市生意」。正因為這種難以複製的優勢，帶動市場持續發展及交投大幅上升，同時亦為政府提供略為上調印花稅率的空間。他認為，政府上調股票交易印花稅三成，是一般的交易參與者可負擔水平。