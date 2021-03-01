蘇寧易購進入「三足鼎立」時代　無控股股東　無實際控制人

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-01 10:35

上周五（2月26日）深圳國際（1052）收市報12.84元。在A股上市的蘇寧易購於2021年2月25日開市起臨時停牌，截至停牌前的一個交易日，蘇寧易購總市值為651.7億元人民幣，股價為7元人民幣。

據《上海證券報》報道，備受市場關注的蘇寧易購易主一案，最終迎來了一個看似意料之外，卻又是意料之中的結果。此前預吿的「實控人生變」消息一度被市場認為國資或將入主，張近東可能出局。如今，蘇寧易購股權「三足鼎立」（張近東、深圳國資及淘寶），雖與預期有偏差，但更符合公司未來發展戰略，張近東退位不離席，或許才是挽救蘇寧易購最好的方式。

昨晚（2月28日），蘇寧易購發佈復牌公吿，宣布來自深圳國資的兩機構合計受讓張近東等所持的上市公司23%股權，張近東等持股比例隨之下降，導致上市公司進入「無實際控制人」狀態。

公吿顯示，深國際控股及深圳市鯤鵬股權投資管理擬從公司控股股東、實際控制人張近東及其一致行動人蘇寧控股集團，以及蘇寧電器集團、西藏信託手中，按每股6.92元的價格，合計受讓21.41億股公司股份，佔總股本的23%。其中，鯤鵬資本、深國際受讓比例分別為15%、8%。

交易實施完畢後，張近東及其一致行動人蘇寧控股集團持股比例為16.38%，蘇寧電器集團持股比例為5.45%，淘寶中國持股比例為19.99%，來自深圳國資的鯤鵬資本、深國際的持股比例分別為15%、8%。

由於上述股東持股比例差距不大，此次股份轉讓完成後，蘇寧易購將處於無控股股東、無實際控制人狀態。張近東仍為第一大表決權股東。

蘇寧易購表示，股份轉讓完成後，深國際、鯤鵬資本將積極推動公司治理的規範化建設，完善管理體制和激勵體制，保持公司核心管理團隊的穩定，促使公司進一步聚焦核心主業，實現整體業務的高質量發展。

$蘇寧易購集團股份有限公司(002024.SZ)$

$深圳國際控股有限公司(00152.HK)$