恒指季檢｜IN & OUT焦點股表現一覽　染藍新貴勁升　海底撈飆8%

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-01 09:36

恒指公司上周五﹙2月26日﹚公布季檢結果，有變動，將於3月15日起生效，相關股份今日﹙3月１日﹚表現不一。

恒指方面，成分股數目由52隻增至55隻，新染藍的包括阿里健康（0241）、龍湖集團（0960）及海底撈（6862），三股今早開市分別升7.5%、6.08%、8.09%。

另外，國指納入農夫山泉（9633）及碧桂園服務（6098），分別開升3.39%、4.54%。

至於科指，海爾智家（6690）及萬國數據（9698）獲意外納入，分別升4.41%、2.85%。

恒生綜合指數亦大執位，納入36隻股份，其中熱門股長江生命科技（0775）、泡泡瑪特（9992）、藍月亮（6993）皆入圍，日可望成為港股通成分股，三股今早分別升2.29%、3.5%及2.02%。

於被剔出股份方面，丘鈦科技（1478）、貓眼娛樂（1896）、心動（2400）及易鑫（2858）將無緣科指，丘鈦科技開市持平，易鑫微升0.7%，貓眼娛樂升1.48%，而心動則跌1.37%。

至於指國指，中石油﹙0857﹚、恒安﹙1044﹚、華潤燃氣﹙1193﹚及海螺創業﹙0586﹚被剔出局，表現分別為升1.79%、升0.18%、跌0.13%及無升跌。