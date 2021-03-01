百度與中國華能簽署《合作備忘錄》　共同推動數字經濟及能源產業

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-01 13:51

百度公司（美：BIDU）與中國華能集團於上周五（26日）在華能總部簽署《合作備忘錄》，共同推動數字經濟和能源電力產業深度融合。雙方未來將在信息技術、數字技術等方面開展多層次多領域合作，共同推動新一代自動化、智能化財務共享平台建設，在為社會提供能源行業數據服務方面實現數字化、網絡化、智能化發展。

未來，百度與華能將結合華能正在建設的財務共享中心，助力華能研發新一代自動化、智能化財務共享平台，建設自動化的現代會計工廠和智能化的業財融合數字體系、可自由交換與自主交易的能源數據商業化平台、能源行業專業級的商業數據庫，以及服務社會的現代能源SaaS（軟件即服務）服務體系。

簽字儀式前，王海峰一行參觀了華能展廳，雙方就進一步加強溝通、深化合作進行了會談。（圖片由百度公司提供）

百度CTO王海峰表示，中國經濟正在轉向高品質發展階段，人工智慧是驅動經濟高品質發展的新動能、新引擎。能源行業作為國民經濟的重要組成部分，其智慧化建設程度，直接關係到內地經濟和社會智慧水準。冀華能充分發揮領先的能源行業地位和豐富的行業場景優勢，百度充分利用人工智慧、大資料、雲計算等技術優勢，加強全方位合作，支援能源行業數位化、智慧化升級。