恒指改革｜成份股目標增至100隻　權重上限8％　港資僅佔兩成半

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-01 17:38

恒指公司今日（1日）公布有關《優化恒生指數持續成為香港市場最具代表性和最重要的市場基準之建議》的諮詢結果，將成份股行業，由目前的12種類別，改為分成七大行業組合選出成份股；目標於2022年中前，將成份股數目增加至80隻；最終數目將固定為100隻＇股份權重劃一為8％。

同時，指數公司為保持香港公司代表性，會相關股份數量維持於約20至25隻，每兩年檢討數目一次；惟備受市場人士爭議的「迅速納入大型上市新股」，由最初的完全取消，改為縮短上市歷史要求至三個月。

恒指公司指，上述變動將於今年5月份之指數檢討開始實施，及於6月份之指數調整中生效。

五大主要改革包括：

一、擴大市埸覆蓋率

現時有55隻恒指成份股，恒指公司表示，目標於2022年中前將成份股數目增加至80隻，而最數目將固定為100隻。

二、擴充行業的代表性

恒指成份股將按7大行業組別選出成份股，分別是金融業、資訊科技業、非必需及必需性消費 、地產建築業、公用事業及電訊業、醫療保健業以及能源業、原材料業、工業及綜合企業。

至於行業組別的構成，將至少每兩年檢討一次，以及於今年5月的指數檢討起生效。

三、迅速納入上市新股

目前，有資格被納入恒生指數的公司，需滿足公司市值處於恒指選股範圍內所有個股的總累計市值的前90%、具有一定規模的交易量，且上市時間滿24個月；大型公司的納入進程可能更快，如果上市後平均每月市值為港股市場前5位，只需上市達三個月就可納入。因此，即使部分新上市公司的市值高於恒指現有成分股，但由於不符合最少上市要求，未能在指數檢討中獲討論。

最新的改革中，恒指公司將要求，收窄至縮短上市歷史要求至三個月，建議將於今年5月的指數檢討起生效。

四、保持香港公司代表性

恒指公司早前稱，雖然本港公司的市值佔比逐漸下降，但由於恒生指數是香港股票市場的主要基準，認為指數應維持一定程度的香港地區代表性，因此，成份股中，會維持20至25隻香港公司股份，至於成份股數目，則至少每兩年評估一次。

五、改善成份股權重分佈

目前部分成份股權重佔高達一成，同股不同權/第二上市成份股權重只有5%。最新的改革中，將對所有成份股採用8%的權重上限，並同時適用於恒生中國企業指數。是次改革將於今年6月份的指數調整開始實施。

恒指公司表示，於諮詢期內收到55間機構的60個回覆，當中逾八成人士支持增加恒生指數成份股數目，認為可以令恒生指數變得更均衡，並建議以目標市場覆蓋率決定浮動的成份數目。

另外，有逾七成人士認同，要據行業組別挑選成份股；逾六成人士對取消現時之上市歷史要求表示贊成或中立；當中持保留意見之人士建議放寬上市歷史要求；逾八成人對維持一定數目的香港公司在恒生指數裡表示贊同或中立。

至於股採用8%的權重上限方面，亦有逾八成人支持。