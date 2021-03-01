恒指改革｜藍籌股數目勁飆四成　料未來五次季檢均會增加成份股

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-01 20:02

恒生指數公司今日（1日）公布恒生指數諮詢改革，原本建議增加成份股數目至80隻，最終數目將上調至100隻。恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄出席新聞發佈會表示，將會於2022年6月前上調成份股至80隻，但就未有上調至100隻的時間表。

事實上，現時恒指成份股為55隻﹙最新季檢結果﹚，上調至80隻等於增加四成股份。距離2022年6月還有五次季檢，黃偉雄料未來5次都會增加藍籌股數目，以達到明年中將藍籌股數目增加至80隻的目標。此外，所有成份股都設有8%的權重上限。

恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄表示，暫時未有上調恒指成份股至100隻的時間表。（恒指公司提供）

▼恒指改革懶人包▼

市場提出恒指可容納100隻

黃偉雄指，今次恒指成分股數目由上調至80隻改由100隻，除了因收到市場受訪者的意見，還因香港屬成熟市場、上市公司數目及種類良多，長遠能容納更多成份股。

他認為增加至100隻十分合適，日後選股將會集中於七個行業，包括金融業、資訊科技業、非必需性及必需性消費、公用事業及電訊業、地產建築業、醫療保健業及其它。

值得留意的是，在成份股上調至80隻後，香港公司只會保留25間。現時恒指港資企業比例為41.5%，根據恒指公司達至80隻成份股時的指數模擬結果，恒指組成比例將會有43.8%為民企、16%為H股、7.1%為紅籌、港資公司則下降至佔33.1%。假如成分股增至100隻，港資比例將會壓縮至最低20%，至於中資股份將達75至80隻，佔絕大多數。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯表示，優化後的恒生指數將進一步提升其代表性。（恒指公司提供）

新恒指潛在上升空間25%

此外，模擬結果亦顯示，改革後的恒指目標價有望達33375點，較1月底時參考價26,703點高出25%；市盈率提升至19.1倍，股息率則降至2.1%。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯表示，優化後的恒生指數將進一步提升其代表性，並使指數變得更均衡及多樣化。