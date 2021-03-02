港股今日先高後低　全日波幅逾800點　北水續流出

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-02 16:26

美股大幅高收2至3%，美國1.9萬億美元本周將於參議院進行辯論，而強生旗下只需注射一劑的新型疫苗開始付運，刺激股市向上。道指收市報31535點，升603點。納指報13588點，升396點。標指報3901點，升90點。

【16:10】

港股午後持續向下，曾失守29000點，最低見28957點，全日波幅逾800點，全日收報29096點，跌356點或1.2%。恒生科指收報9257點，跌40點或0.44%。國企指數收報11361點，跌92點或0.81%。大市成交額2,327.25億元，北水續流出18億元。

中生製藥（1177）全日升4.5%，收市報9.06元，成藍籌表現最隹。藥明生物（2269）則跌2.4%，收報99.8元。

港交所（0388）全日跌0.41%，收報487.6元。

騰訊（0700）未企穩700元，全日升0.14%，收市報698元，成交額163.1億元。美團（3690）則跌1.2%，收報362.4元；阿里巴巴（9988）跌2.2%，收報229.4元；京東（9618）收報377.8元，升0.9%。

國美（0493）全日跌19%，報1.88元。

發盈警的海底撈（6862）全日微跌0.5%，報68.5元。

汽車股比亞廸（1211）全日升0.75%，收報214.6元。

濠賭股回吐，銀娛（0027）全日跌4.5%；金沙中國（1928）跌2.9%，收報35.6元；新濠（0200）挫3.9%，收報16.26元。

【15:20】上證指數險守3500點

內地股市個別發展，上證指數全日收市報3508點，跌42點或1.21%，成交4,276.8億元。深成指先升後跌，全日收市報14751點，跌106點或0.71%，成交4,898.42億元。

滬深300指數全日收報5349點，跌69點或1.28%；創業板指數收報2966點，跌27點或0.93%。

【15:10】美團、阿里巴巴倒跌近2%

恒生指數最新報29117點，跌335點或1.14%；科指跌28點或0.31%，報9269點。

騰訊（0700）現報700元，升0.43%，美團（3690）、阿里巴巴（9988）倒跌1.6%及1.9%。

【14:28】恒指跌幅收窄

恒指跌幅收窄，最新報29208點，跌244點，國指跌28點，報11425點，恒生科指則回升，最新報9346點，升47點。

騰訊（0700）重上700元，報702元，升0.7%，快手（1024）升3%，報323.2元。

【14:11】恒指重上29000點

港股維持逾400點跌幅，恒指最新報29027點，跌424點，國指跌107點，報11345點，恒生科指跌43點，報9255點。

騰訊（0700）跌0.3%，報695元，滙豐（0005）跌3.1%，報44.65元，友邦（1299）跌2.8%，報97.1元，快手（1024）逆市升1.8%，報319.4元。

【13:29】恒生指數跌穿29000點，最新報28964點，跌488點或1.66%。

【13:22】港交所倒跌1.3%

港股表現反覆，恒生指數最新跌357點，報29094點。

港交所（0388）倒跌1.3%，最新報483.4元。

傳獲部分美國設備廠商供應許可的中芯（0981），股價早段一度升至29.3元，飆9.5%，最新報27.25元，升1.9%，成交金額41.5億元。華虹半導體（1347）則跌1.3%；ASM（0522）跌1.7%。

【13:06】港交所升0.3%

恒生指數午後跌幅擴大至251點，最新報29200點；成交額1,457.17億元。

陳茂波較早前受訪時表示不排除進一步再提高股票印花稅，不過目前並沒有計劃。港交所（0388）最新升0.3%，報491元。

滙豐（0005）跌2.5%；友邦（1299）跌2.2%。

中海油（0883）續挫4.8%，報8.71元。

【12:15】海螺水泥升2.7%

恒生指數半日倒跌193點或0.66%，中午收報29258點；科指收報9424點，升125點或1.4%；國企指數收報11442點，跌11點或0.1%；大市成交額1,410億元。

金融股領跌，滙豐（0005）半日跌3%，中午收報44.7元；友邦（1299）跌2.2%，收報97.7元。

港交所（0388）半微升0.6%，中午收報492.6元。

騰訊（00700）逆市上升1.8%，收報709.5元；美團（3690）升2.1%，收報374.4元；小米（1810）升2.5%，收報26.45元；快手（1024）升逾半成，收報329.8元。

綠色能源股受壓，京能（0579）半日瀉9.1%，收報1.94元；信義光能（0968）插6.57%，收報15.94元；信義能源（3868）跌7%，收報4.39元；協鑫新能源（0451）跌4%，收報0.36元。

水泥股延續強勢，中國建材（3323）半日漲4.3%，中午收報12.52元；海螺水泥（0914）升2.7%，收報51.45元；金隅集團（2009）升0.62%，收報1.62元。

【11:48】

恒指跌幅擴大，最新報29147點，跌278點，國指最新報11406點，跌46點2恒生科指最新報9381點，升82點。

港交所（0388）升0.2%，最新報490.8元，騰訊（0700）升1.1%，最新報705元，美團（3690）升1.4%，最新報372元。

【11:17】信義系轉跌

恒新指數最新報29296點，跌155點。

信義系轉跌，信義光能（0968）倒跌6.5%，報15.96元。信義能源（3868）同樣倒插6.1%，報4.43元。

美團（3690）最新升1.9%，報373.6元。港交所（0388）升1.02%，報494.6元。

【10:52】港股倒跌逾百點

恒生指數倒跌近100點，最新報29357點，跌94點。科指升126點，報9425點。

油價偏軟，「三桶油」跑輸，中海油（0883）挫3.8%，報8.8元。為表現最差藍籌。中石化（0386）最新報4.12元，跌3.3%。

中國生物製藥（1177）最高見9.24元，最新升4%，報9.02元，暫時藍籌表現最好。美團（3690）最新升1.5%，報372.2元。

【10:25】眾安在綫飆逾7%

眾安在綫（6060）飆逾7%，最新報57.2元。其他保險股，友邦（1299）則跌0.85%，報99.05元；平保（2318）跌0.5%，報95.25元。

【10:21】港股升幅逾300點

港股升幅擴大，最新報29758點，升305點，國指最新報11629點，升175點，恒生科指升307點，報9606點。

騰訊（0700）升3.3%，報720元，美團（3690）升4.4%，報383元，小米（1810）升4.3%，報26.9元，京東（9618）升3.7%，報388.4元。

信義系方面，信義玻璃（0868）升3.2%，報24.45元，信義光能（0968）跌4.2%，報16.34元，信首能源（3868）跌3.4%。

港交所（0388）重上500元關，報507.5元，升3.7%。

【10:14】台股假期後上揚

亞太區股市普遍上揚，假期後復市的台灣加權指數，最新報16187點，升233點，韓國KOSPI指數最新報3080點，升67點，澳洲ASX 200指數最新報6813點，升23點，日股跌29636點，跌27點。

【09:40】港股升幅收窄

大市升幅收窄，恒指最新報29531點，升78點，國指升57點，報11510點，恒生科指升215點，報9514點。

騰訊（0700）升1.6%，報708元，阿里（9988）跌0.4%，報233.6元，美團（3690）升2.5%，報375.8元。

國美（0493）跌8.2%，報2.13元。

滙豐（0005）跌1.4%，報45.45元；港交所（0388） 升0.8%，報493.6元。

發盈警的海底撈（6862）跌3.3%，報66.6元。

【09:20】恒生指數高開255點

恒生指數高開255點，開報29708點。國指升145點，報11599點。騰訊（0700）升逾2%，報712元。美團（3690）升近6%，報388元。快手（1024）升近7%，報335元。

中芯國際（0981）升7.1%，報28.65元。藥明生物（2269）升3.8%，報106.2元。信義光能（0968）績後升3.6%，報17.68元。