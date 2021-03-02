汽車之家將來港第二上市　市值逾千億港元　平保持股49%

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-03-02 12:14

中概股第二上市浪潮持續，在紐交所上市的汽車之家（美：ATHM）已通過上市聆訊，據IFR引述消息稱，集團計劃集資約10億美元，最快下周開始路演並啟動招股上市工作。

汽車之家上周五在美國股價報116.51美元，升2.2%，市值139億美元（折合約1,077億港元）。據初步招股文件，汽車之家已委聘中金、高盛及瑞信為保薦人。

汽車之家去年收入增長2.8%

汽車之家於2008年成立，主要透過旗下兩個網站autohome.com.cn 和che168.com，為汽車消費者提供全面、獨立及交互式的內容和工具，並為汽車價值鏈的汽車製造商和經銷商提供全套服務。

公司收入源自媒體服務、線索服務及在線營銷及其他，2020年收入增長2.8%至86.59億元（人民幣．下同），當中媒體服務增長40%至34.55億元，線索服務增長36.9%至31.99億元，在線營銷增長23.2%至20.05億元。

平保持股49%

據招股書最新顯示，截至去年12月底，公司主要股東為中國平安（2318）旗下云晨資本，持股49%；Kayne Anderson的聯屬實體為第二大股東持股10%；Comgest Global Investors S.A.S.的聯屬實體為第三大股東，持股5.1%。