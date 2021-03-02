安聯：香港企業管治標準表現落後　英國連續4年成標準最高的市場

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-02 11:34

安聯投資發布最新年度分析，該報告就針對2020年全球超過10萬個由股東及企業管理團隊提出的議案並進行分析。報告指出，香港在企業管治標準方面表現落後。

薪酬相關提案持續為全球爭議較大的領域

該報告指出，薪酬相關提案在2020年繼續成為全球爭議較大的領域，安聯投資對49%相關提案投下反對票（2019年為48%）。在香港方面，儘管較2019年的93%有所改善，但薪酬相關提案仍然安聯投資對89%的提案投了反對票。在英國方面，安聯投資僅對12%的薪酬相關提案投下反對票，而在美國，這一比例達到74%。

對這些提案投反對票的主要原因是提案缺乏確切和具挑戰性的目標作支持，以及關鍵績效指標和實際目標欠缺足夠透明度。

全球企業管治標準最高市場為英國

英國連續第4年成為全球企業管治標準最高的市場，安聯投資在2020年的所有管理團隊提案中，只投了5%的反對票。這一數字在亞洲部分市場急劇上升，其中安聯投資在日本的所有管理團隊提案中有41%投反對票，而在香港的提案中，有28%反對票。

安聯投資環球可持續投資暨影響力投資總監Matt Christensen表示，考慮到新冠肺炎疫情對代理投票及與公司互動帶來的影響，2021年對落實公司薪酬相關政策將會是一大考驗，特別在目標設定、績效股計劃，以及確保相關薪酬計劃可以真實反映疫情對經濟環境帶來的變化。