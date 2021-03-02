2021胡潤中國富豪榜：馬雲三年來首次跌出前三　李嘉誠排名11

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-02 15:33

胡潤研究院今日發佈《2021胡潤全球富豪榜》。中國以1058位十億美金企業家領先於美國，增加259位；而美國有696位，增加70位；印度排名第三，177人，增加了40人。

被稱為「水中茅台」的農夫山泉鍾睒睒是最有名的新面孔，以5500億元人民幣（下同）的財富成為第一位進入全球前十的中國企業家，併成為亞洲首富。胡潤表示，一向低調的鍾睒睒不僅震驚了中國，也震驚了全世界，他靠瓶裝水一舉成為中國首富。

「很難想象，第一位進入全球前十的中國企業家不是馬化騰、馬雲，而是67歲的諸暨人，賣水的鍾睒睒。」胡潤說。

馬化騰財富增長70%，以4,800億元排名第二。41歲的黃崢財富增長283%，以4,500億元排名第三。

去年排名第一的馬雲三年來首次跌出前三。

另一大驚喜是來自字節跳動的38歲張一鳴，隨着抖音在中國和世界各地的人氣飆升，他進入了中國前五名，世界前30，並且是世界前50名中除了Facebook創辦人馬克·朱克伯格之外最年輕的企業家。張一鳴和黃崢是中國新首富的最有力競爭者。

「傳統香港企業家像李兆基、李嘉誠和鄭家純等，如今已經落後於他們的內地同行。在中國前50名企業家中，只有3位來自香港。深圳的十億美金企業家人數已超過它的鄰居香港，為105人，香港為82人。」胡潤說。

自有記錄以來，首次沒有房地產企業家進入中國前十，去年位列前五的李嘉誠和許家印雙雙跌出前十。