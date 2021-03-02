眾安國際推ZA Insure Select　向WeChat Pay HK用戶送ZA賬單保

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-02 22:00

眾安國際推出數碼化保險經紀平台ZA Insure Select，並推出「ZA 賬單保」。由即日起，ZA Insure Select將為WeChat Pay HK用戶免費送出意外保障總額達7,200元的「ZA 賬單保」，協助用戶減輕支付生活雜費的負擔。

ZA Insure Select專注透過24/7的數碼化經紀平台，為用戶提供簡單方便的無縫服務體驗。團隊致力精選多款基於不同生活場景設計的保險產品，覆蓋用戶各方面保障需求。

首款推出的「ZA 賬單保」由 ZA Insure Select與忠意保險有限公司（香港分行）共創，是市場首創賬單補貼計劃，產品提供基本計劃（只限意外事故）和綜合計劃（意外及疾病）供用戶選擇。如用戶不幸因意外或疾病連續住院超過3日，將會獲支付100%的保額以補貼其水、電、煤等賬單。用戶憑每年低至18元保費，可在保單保障期內申請最多24次開支保障，用戶亦可按需要自選保額，每次獲賠償的金額可達2,000元。計劃為受保人提供不受地域限制的保障，覆蓋全球範圍。

「ZA 賬單保」由忠意保險承保。忠意保險將負責按保單條款為用戶提供保險保障及處理索償申請。

眾安國際總裁許煒表示，網上購物、授課和辦公成為新常態，用戶生活和消費模式的轉變推動眾安打造最符合當下潮流的保險產品，靈活、簡單及即時，是現時用戶最想獲得的投保方式，疫情下部分用戶或面臨經濟環境的挑戰，希望「ZA 賬單保」的賬單補貼計劃能助用戶在應對逆境時多一份安心和保障。

由即日起，ZA Insure Select將推出合作商戶限定優惠。WeChat Pay HK用戶於推廣期內透過WeChat Pay HK到ZA Insure Select指定網頁內投保300元保額（開支保障）的基本計劃（只限意外保障）的「ZA 賬單保」，即可享有一年保費豁免，每位用戶可享用優惠一次。