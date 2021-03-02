中煙香港去年少賺7成　派末期息每股4仙

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-02 21:50

中煙香港（6055）公布截止去年12月底止全年業績，歸屬股東應佔利潤9,519萬元，按年降幅為70.2%。每股盈利14仙，2019年為53仙，減少73.6%。派末期息4仙。

全年收入34.81億元，按年下降61.2%，毛利1.38億元，2019年為4.19億元，按年下跌67.1%。

疫情影響進出口業務

公司指，利潤下降主要是由於受到上述新冠疫情的影響。新冠疫情影響若干生產進度及全球供應鏈，導致煙葉類產品進口量減少。此外，泰國、新加坡、香港及澳門以及中國境內關外免稅店受新冠疫情影響而暫停營業或縮短營業時間，導致捲煙出口業務大幅減少。

期內，煙葉類產品出口業務收入19.34億元，按年跌10.3%，毛利下降至約4,583萬；煙葉類產品進口業務收入13.51億元，按年下跌70.8%，毛利跌至約7,380萬元。世界煙葉主產區產量保持穩定，新煙庫存處於較低水平。因中國經濟率先恢復，國內捲煙生產企業對全球優質煙葉原料需求有所增長。但受疫情影響，部份煙葉產區於本年度產煙進度延後。

期內，捲煙出口業務實現收入1.58億元，按年跌近一倍，毛利1,714萬元，按年減少83.6%。新冠疫情影響，全球免稅捲煙市場銷量大幅下滑。公司經營區域內的各地政府自本年度起陸續實施人流限制和邊境管控措施，泰國、新加坡、香港及澳門、中國境內關外免稅店受此影響而暫停營業或縮短營業時間，客流量和銷量同比大幅下跌，經濟消費活動受到嚴重影響。公司預計，下半年隨著中國恢復通關後，該地區免稅店客流量和消費活動逐步回升。