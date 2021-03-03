英特爾侵犯晶片專利被判賠償近22億美元

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-03 09:49

《新浪科技》周三（3日）報道，3月2日，美國德克薩斯州一家聯邦法庭裁決，英特爾公司侵犯他人半導體制造專利，需要賠償21.75億美元。這是美國曆史上規模最大的專利侵權賠償案之一。

英特爾表示將上訴。

當天，美國德克薩斯州Waco的一家聯邦地方法庭判決稱，英特爾公司侵犯了「VLSI科技公司」持有的兩項專利。法庭判決英特爾為其中一個專利賠償15億美元，另外一個專利賠償6.75億美元。

英特爾否認侵犯專利權，但是這一主張遭到了法庭拒絕。英特爾還宣稱其中一個專利屬於無效，因為這涉及到英特爾工程師的工作，但是法庭沒有采納這一說法。

原吿主要靠打官司

英特爾律師李威廉（William Lee）在3月1日的審判中曾表示，這些專利曾經屬於荷蘭恩智浦半導體公司（該公司也將分享一部分賠償金），另外原吿方VLSI公司創辦於四年前，沒有任何產品，他們的主要收入就是打官司要求賠償。

李威廉表示，VLSI公司從一個架子上拿出來兩個過去十年裏沒用過的專利，然後開始索取20億美元賠償，該公司這種做法令人無法容忍，他們其實是「對真正的創新公司徵稅」。VLSI可以獲得賠償的金額不超過220萬美元。

對於法庭判決，英特爾公司在聲明中表示，嚴重反對法庭判決結果，公司計劃上訴，而且相信會贏得上訴。

英特爾跌2.61%，報61.24美元。