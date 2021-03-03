FIS調查報告：料香港2024年電子錢包將普及　將邁向無現金化

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-03 14:32

疫情加快了數碼支付的普及化，美國金融服務技術公司FIS旗下Worldpay 發布《2021年全球支付報告》，預計到2024年電子錢包將取代信用卡，成為最受歡迎的網上購物支付方式。

現金正逐步面臨淘汰

調查報告顯示，2020年香港以現金結帳的比率急劇下降。針對店內消費趨勢，香港現金交易佔店內消費額9%，按年下挫17%；預計使用現金結帳的比率於未來四年將迅速下跌，至2024年，其於店內消費的佔比將降至1.6%。

預計到2024年電子錢包將取代信用卡，成為最受歡迎的網上購物支付方式。（資料圖片）

其中信用卡仍是香港人於店內付款的首選，佔總交易額56%，此趨勢預計能維持到2024年。未來四年，香港銷售點市場會增長近27%至2,360億美元。而電子錢包將成為增長最快的店內付款方式；預計電子錢包將於2024年佔總交易額36%，按年上升22%。

信用卡於店內或網上付款仍是最受歡迎

另外，香港電子商務市場主要由手機帶動，預計在未來4年內收入將增加41%，達至290億美元。2020年最受歡迎的網上付款方式分別是，信用卡佔45%、電子錢包佔29%和銀行轉帳佔11%。至2024年，電子錢包有望取代信用卡成為香港最受歡迎的網上付款方式，佔總成交額37%。預付卡和充值或延期付款扣帳卡將成為香港增長最快的網上付款方式之一，分別以每年18%和22%的速度增長，預計至2024年，交易額將分別佔整體網上交易6%和3%。

近年電子支付市場發展蓬勃，電子錢包亦大行其道，鼓勵消費者走向「無現金社會」。（路透社）

目前最常見的電子錢包包括，特定移動操作系統如 Apple Pay，Google Pay和Samsung Pay以及與操作系統無關的Alipay，WeChat Pay，Paytm和Amazon Pay。

該報告分析了41個國家當前和未來的支付趨勢。調查顯示，新冠疫情改變香港消費者網上購物習慣，減少了現金在本地銷售點（POS）的使用，似乎正逐步踏入「無現金」世代。