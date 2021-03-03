今年1月本港零售貨值按年跌13.6%　連續24個月下跌

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-03-03 16:54

政府公布今年1月零售銷貨價值為326億元，按年下跌13.6%，並將2020年12月零售貨值調整為按年下跌13.3%。計及今年1月零售數據，已連跌24個月。

政府又指出，今年1月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%；當月零售業網上銷售價值臨時估計為24億元，按年升92.1%。

其中藥物及化妝品貨值跌幅最大，達到40.1%。鞋類﹑有關製品及其他衣物配件銷售價值按年跌35.1%，珠寶首飾﹑鐘錶及名貴禮物銷售價值按年跌31.7%﹑服裝銷售貨值跌20.4%。

政府表示，當月電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值上升28.2%，其次為汽車及汽車零件，上升4.2%，傢具及固定裝置增長25%。

政府發言人表示，在本地第四波疫情下，今年1月零售銷售繼續錄得顯著的按年跌幅。然而，由於今年和去年農曆新年的時間有差異（今年在2月中，去年則在1月底），相信對一月份的數字造成扭曲。因此，待取得2月份的零售數據後，再將兩個月的數據合併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。

展望未來，發言人指出鑑於本地疫情繼續帶來威脅及訪港旅遊業維持冰封，零售業的經營環境在短期內仍然困難。因此，控制好疫情是至為重要。如果2019冠狀病毒病疫苗接種計劃取得預期效果，應有助奠下穩固基礎，讓零售業恢復以至經濟在今年較後時間有較全面的復蘇。