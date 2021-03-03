女性創業家指數：香港於亞太區排名排名第5

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-03 21:06

Mastercard今日（3日）公布「女性創業家指數」，調查發現在為女性提供最有利創業環境方面，香港在亞太地區排名第5，並在全球58個經濟體中排名15。

調查結果顯示，87%的受訪女性企業家表示，受到新冠疫情打擊，以致旅遊、零售和餐飲等行業嚴重受挫，女性勞動力的比率尤為突出。隨着現實與虛擬世界的界限日漸模糊，性別上的數碼鴻溝亦有所加深，而子女教育等家庭壓力更導致女性更易受影響。

報告指出，香港在該指數中得到65.8分，處於健康水平，較2019年提高了1.2分，且在全球58個經濟體中排名第15位，而在亞太地區排名第5，僅次於紐西蘭（70.1分）、澳洲（67.5分）、泰國（66.9分）及台灣（66.6分）。香港亦在「支援創業條件（Entrepreneurial Supporting Conditions）」方面，與瑞士、美國、以色列和瑞典一同打入前五位。這些經濟體中的女性因受益於良好的創業條件，從而得以在商業世界中堅定前行。

Mastercard亞太區企業合作夥伴關係執行副總裁Julienne Loh指出，結果顯示，不論經濟體的財富、發展水平、規模或地理位置，性別不平等的現象早在疫情前已存在，而新冠病毒的爆發則加劇問題的嚴重性。政府、金融服務機構和企業應配合提供系統性的支援和計劃，以確保女性得以在「新常態」下生活和發揮所長；賦予她們技能在數碼化的世界中前行；打造一個公平而可及的金融服務系統，以支持女性工作和創業。