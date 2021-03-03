MPF｜基金顧問﹕2月份強積金成員平均投資收益1450元

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-03 17:55

積金評級表示，強積金市場在2月份的總投資收益約64.7億元。截至2月底，強積金總資產上升至約1.17萬億元，為月底的歷史新高。

強積金成員平均賬戶餘額約26萬元

美債孳息率高企，以及市場對通膨的擔憂，令債市及股市遭到急劇拋售。令強積金基金2月份的平均投資回報表現，從截至2月19日的月內高位4.1%，下跌至截至2月底的0.47%，相當於強積金成員收益平均賬戶從月內高位的12,500元下跌至1,450元，減少了88%。其跌幅和速度充分顯示了目前市場對負面消息的敏感程度。不過，儘管在2月份最後一週遭到拋售，強積金成員的平均賬戶結餘約26.22萬元，是連續第五個月錄得增長。

2月份回報表現最差的資產類別是積金評級債券基金指數，錄得負1.6%的虧損，是自2013年6月以來表現最差的單月回報表現。而所有以債券投資為主的積金評級指數均錄得單月虧損，包括積金評級預設投資策略基金（65歲後基金）指數，錄得負1.21％的虧損。

籲MPF成員為市場可能出現的調整做好準備

積金評級主席叢川普（Francis Chung）對市場可能出現的長期調整及其對強積金成員賬戶的影響表示擔憂，指年初至今的2個月都看到相同的波動模式，市場每月都有強勢的開頭，然後在最後一周遭急劇拋售。面對美國債券收益率上升、通貨膨脹以及股票估值的憂慮，強積金成員需要為市場可能出現的調整做好準備。