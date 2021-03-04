「國民神車」五菱宏光擊敗特斯拉　首度全球電動車型銷量稱冠

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-04 09:51

最近，炙手可熱的新能源車領域又迎來一個勁爆新聞，中國「國民神車」五菱宏光MINI EV拿下了全球電動車銷量冠軍的寶座。

《每日經濟新聞》周四（4日）報道，全球電動車銷量研究機構EV Sales於周（2日）發佈的數據顯示，在今年1月份全球電動車型銷量排行榜中，五菱宏光MINI EV以3.7萬輛的成績排名第一，超越特斯拉Model 3（2.2萬輛）。今次是五菱宏光MINI EV首次獲得全球電動車型銷量冠軍。值得注意的是，電動車型銷量排名第三的是Model Y（9,597輛），而Model 3和Model Y銷量之和仍低於五菱宏光MINI EV的銷量。

在全球電動車銷量榜單中，前十車輛名單中，國產車品牌佔據7席，1月份全球電動車銷量榜單中，除特斯拉Model 3/Y以及寶馬5303e/Le這三款車型外，其他全是國產電動車天下，按照銷量排名依次為五菱宏光 MINI EV、比亞迪漢 EV、長城歐拉黑貓、廣汽 Aion S、奇瑞 eQ、理想ONE EREV、上汽榮威Clever EV。

至於作為全球市值最大電動車生產這的Tesla（特斯拉），股價周三收跌5.04%，報651.87美元。自1月25日創下900.40美元股價新高、市值超8,500億美元後，特斯拉一路走低，已從峰值下跌約27%，最新市值6,257億美元，較1月25日收盤市值縮水2,092億美元。

wind數據顯示，截至2020年12月31日，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）持有特斯拉23.66%的股份，若以2021年1月25日最高股價900.4美元粗略計算，當時馬斯克透過持有特斯拉的股份，身家高達1,740億美元，但目前已縮水至1,480億美元。此前，馬斯克已從世界首富的位置滑落，重新讓位給亞馬遜首席執行官貝佐斯。