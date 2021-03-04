調查：香港女性視退休保障為目標之一　4成受訪者憂退休保障不足

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-04 15:21

富達國際發佈「全球女性投資理財報告」，調查發現大部份香港女性視退休後有足夠資金照顧自己為人生重要目標之一，但當中逾六成受訪者表示尚未能達此項目標，而已達成目標的女性僅有19%。

四成受訪香港女性憂慮目前退休計劃或儲備不足

報告指出，香港女性平均希望在62歲退休，而且愈年輕的一代更期望可及早退休。香港女性期望退休儲備能維持退休後20年的生活，並預計平均每月需要約28,500港元，目標入息替代率為86.2%。

超過三分之一受訪女性在計劃退休預算時考慮了退休生活年期，然而，四成受訪香港女性憂慮目前的退休計劃或儲備不足，導致退休後生活資金出現缺口，而平均面對67%退休儲備缺口。其他國家如日本、英國、德國近半成受訪女性表示有同樣的憂慮；惟中國內地僅有8%的受訪女性表示憂慮，富達國際指出這可能與當地人對其國家的經濟前景信心有關。

「疫」下香港女性每月收入平均減少了8,750港元

調查亦指出，新冠疫情對於香港女性的個人收入最為嚴重，36%香港女性指個人收入減少，且每月收入平均減少了8,750港元。當中有43%香港女性表示受疫情影響而遭到工時減少或減薪或失業。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，儘管個人和家庭收入下跌，但樂見多達六成的女性採取長線方針，在疫情影響期間仍維持同等的退休金供款水平，甚至有15%的受訪者指會增加供款。她補充，投資在乎長線增長，在符合個人能力的情況下，港人不妨考慮增加強積金供款或其他個人儲蓄。此外，把投資組合分散至不同型類的資產，正是長線投資的基本原則。