恒指重挫逾700點　北水降溫　連續十日拋售美團｜北水動態

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-04 14:18

周四（4日）港股市場調整明顯。恒生指數低開低走，恒指盤中一度下跌逾700點，跌幅達2.5%。此前大熱的恒生科技指數更是在盤中跌幅高達5.4%，跌逾500點，自2月18日創新歷史高點11001.78點以來，累計跌近20%。

除了指數大跌外，曾經連續多日流入百億規模的北水也出現了顯着下降的趨勢。當天上午，北水從淨流入轉為淨流出，截至發稿，數據顯示北水淨流出超12億元。

據市場人士分析，印花稅提升、美債收益率飆升以及新基金發行降温，正讓港股市場遭受連續不斷的衝擊。周四港股市場迎來慘烈調整，其中被視為新經濟龍頭的美團（3690）更是上演了高空跳水的表現。

美團股價低開低走，午後一度跌逾8%，市值蒸發超過1,600億元。截至發稿，美團跌7.68%，報344元，市值暫報20,256億元。

（Wind 網上截圖）

根據數據顯示，美團遭北水連續10個交易日淨賣出，累計淨賣出額超100億元。此外，港交所（0388），小米集團（1810）、藥明生物（2269）也遭北水拋售。

此外，中國移動（0941）、國美零售（0493）、銀娛（0027）獲北水青睞，近7個交易日分別獲淨買入59.58億元、9.79億元、8.9元。