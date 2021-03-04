富通保險與民行香港合作　包括銀行附設領域提供保費融資等方面

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-04 22:06

富通保險與中國民生銀行股份有限公司（1988）香港分行舉行「全面戰略合作協議」簽署儀式，為建立戰略合作關係奠定基礎。雙方將深化業務交流，創造協同效應，加強競爭優勢，攜手開拓市場發展，尤其積極探討開拓大灣區可行發展機遇。

富通保險指，協議結合雙方企業實力、行業專長及服務網絡，發揮優勢互補作用，雙方將積極開展業務合作範圍，深化不同範疇的意見交流，為大眾帶來更優質的金融理財和保障方案服務，同時共同聚焦建設粵港澳大灣區的戰略部署，把握市場龐大機遇。雙方將在銀行附設領域提供保費融資及保單貸款、開戶服務、理財賬戶優惠等優越理財和個人金融配置等方面開展廣泛的業務合作。

富通保險副主席兼行政總裁方林表示，富通保險與民生銀行（香港）的發展目標和理念高度契合，是次合作將結合雙方優勢，開發更全面、多元化和便利的保險和金融服務，迎合現代客戶的需求，透過民生銀行（香港）成熟的分行網絡和龐大客戶基礎，深信是次合作能使雙方更好地滿足區內客戶的財務需要，同時把握粵港澳大灣區商機。

民生銀行（香港）分行副行長胡佩鋒表示，富通保險在人壽保險及財富管理產品方面具備豐富經驗，此經驗將有助該行為中高端客戶提供更全面的財富管理服務體驗。