港不被納入傳統基金會經濟自由度指數　 港府︰決定缺乏理據

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-04 23:13

香港特別行政區政府發言人今日（4日）對香港不被納入傳統基金會（基金會）2021年《經濟自由度指數》的決定表示極度失望和遺憾。

發言人指，基金會的決定既不合適，也缺乏理據。此決定對於在指數設立27年以來，其中25年被評為全球最自由經濟體的香港並不公允。「我們絕不認同基金會指香港的經濟政策『最終由北京控制』的評論。該評論既絕不正確，亦非基於事實。香港特別行政區享有《基本法》賦予於經濟和貿易政策上的高度自治。建基於經濟的自由、法治及司法獨立，香港將繼續是一個開放、安全、有活力及多元的國際金融及商業樞紐。」

發言人表示，基金會突然把香港排除在今年評估之外是在政治上有偏見，並偏離以往一貫的做法。香港在財政穩健、營商自由、貿易自由和金融自由方面一向保持優勢，而這些都是基金會用以評估經濟自由度的項目。「我們在這些範疇的優勢並沒有改變，而數以千計在香港營運的國際商業機構就是最佳證明。」

發言人又指，基金會的決定無視香港特別行政區在《基本法》下保持單獨關稅區的地位，以及以特區名義作為世界貿易組織以及亞太經濟合作組織的成員的身分。香港特別行政區亦以單獨經濟體的身分跟其他貿易夥伴簽訂貿易、投資及稅務的協議。「我們將一如既往繼續與世界各地的經濟體建立互惠互利的經貿關係，香港的特殊地位一直受到國際社會的廣泛承認和認可，而香港亦與其他世貿組織成員有同等的經貿地位。」

發言人補充︰「特區政府會繼續致力維護香港的制度優勢，包括法治和司法獨立、簡單的稅制及低稅率、高效的政府、自由的貿易和投資體制，和公平的競爭環境，為香港各行各業創造良好的營商環境，促進香港經濟繁榮。作爲連接全球的成熟國際都會，我們將持續發揮聯繫內地和世界其他地方的獨特的門戶、跳板和中介者角色。我們將繼續憑籍『一國兩制』的優勢以鞏固我們作爲國際金融、商業和貿易中心，以及企業總部集中地的地位。我們對香港的長遠經濟發展充滿信心。」