高盛料美股牛市將長期持續　點名3隻大牛股

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-05 08:45

近日，市場人士擔心美股牛市可能會宣吿終結，但高盛認為情況並非如此，這家投行巨頭更認為牛市還有很長的路要走。

騰訊美股報道，高盛的首席全球股票策略師彼得·奧本海默（Peter Oppenheimer）最近指出，美股市場正在從「希望階段進入一個更長的『增長』階段」。高盛的經濟學家預計，2021年美國經濟將增長6.8%，並相信到今年年底失業率可能會下降至4.1%。

「我們極有可能實現非常高的經濟增長率。」高的盛首席經濟學家簡·哈祖斯（Jan Hatzius）補充說。「不管這算不算是繁榮，我確實認為經濟將可實現『V型』復甦。」

有鑑於此，高盛分析師選出了他們認為即將大漲的3只股票。

1、帕特里亞投資公司

高盛選出的第一隻股票是帕特里亞投資公司（Patria Investments，股票代碼：PAX），這家巴西資產管理公司是拉丁美洲領先的投資公司之一，自2015年以來已經籌集了超過87億美元的投資資本。截至2020年第三季度末，該公司管理的資產總額為127億美元，投入了16只主動基金，其直接投資組合包括超過55家公司。

這家公司已經引起了高盛分析師迪託·拉巴塔（Tito Labarta）的注意，他在一份研究報吿中寫道：「我們認為，帕特里亞投資公司處於有利的地位上，可以從巴西正在進行的『等價化』趨勢中受益，因為投資者正在尋找更高的收益率，而且利率處於歷史低位。我們認為，在未來三年時間裏，該公司將以每年大約20%的健康速度擴大其資產管理總額，而隨着該公司在未來幾年中實現封閉式基金的績效費，可分配盈利的年度增長率將可達到42%。」

基於這種樂觀的預期，拉巴塔將該公司的股票評級設定為「買入」，12個月目標價為28美元，代表着35%的上行空間。從華爾街整體來看，儘管該公司上市才只有短短一個多月時間，但已經有5名分析師對其給出了評級，其中3人給出「買入」評級，2人給出「持有」評級；這些分析師對該股給出的目標價平均值為26.60美元，這意味着其12個月漲幅預計將達23%。

2、星座品牌公司

按銷售額計算，星座品牌公司（股票代碼：STZ）是美國最大的啤酒進口商；按市場份額衡量，該公司也一直躋身前三名之列。星座品牌公司的產品組合包括100多個品牌的啤酒、葡萄酒和烈性酒，其中最出名的是Corona和Modelo啤酒。

高盛的飲料行業專家邦妮·赫爾佐格（Bonnie Herzog）指出，星座品牌公司已經贏得了關於Corona問題的仲裁。她表示：「雖然我們對這起訴訟的結果沒有看法，但我們認為，星座品牌公司股票的拋售有些過頭了，因此提供了一個很好的切入點，特別是考慮到目前Corona Hard Seltzer在該公司產品組合中的規模是多麼小。我們繼續預計，在更快的、更有利可圖的增長的推動之下，該股在長期內將重新走高。」

赫爾佐格維持她對星座品牌公司的「買入」評級和275美元的12個月目標價不變，代表着大約23%的上行空間。從華爾街整體來看，有15名分析師對其給出了評級，其中10人給出「買入」評級，5人給出「持有」評級，因此其共識評級為「温和買入」；這些分析師對該股給出的目標價平均值為223.93美元，這意味着其12個月漲幅預計將達13%。

3、Kornit Digital

Kornit Digital（股票代碼：KRNT）在科技和製造業領域中佔據着一個很有趣的細分市場，該公司生產高速工業級噴墨打印機以及着色墨水和化工產品，其商業客戶群來自服裝、服裝和紡織行業。

高盛分析師羅德·霍爾（Rod Hall）將Kornit的強勁表現歸因於「廣泛的需求表現，因為公司繼續由於朝着數字印刷和電子商務的轉向而面臨着順風」。

霍爾將這隻股票的評級從「中性」上調到了「買入」，還將其12個月目標價從83美元上調至135美元，代表着17%的上行潛力。從華爾街整體來看，有6名分析師對其給出了評級，均為「買入」評級，因此其共識評級為「強力買入」；這些分析師對該股給出的目標價平均值為124美元，這意味着其12個月漲幅預計將達8%。