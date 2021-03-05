港匯趨弱跌穿7.76水平　創近一年低位　葉澤恆：屬短期市場調整

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-05 12:41

據彭博終端機顯示，港匯今早曾跌穿7.76水平，低見7.7618，創近一年低位。截至中午12時21分，港匯報7.7597兌一美元。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆表示，美國10年期國債孳息率重上1.5厘，觸發市場出現調整，美元近期亦略強，加上香港近期新股表現失色，抽新股未如以往熱烈，都可能令港匯受影響，但當市場完成今次的短期調整，而第二季料有較多新股活動時，相信重新對港元有較大需求。至於第二季轉強幅度，他相信沒有去年般急，亦未必會觸及強方兌換保證，料最強處於7.7540至7.7560區間。

據香港銀行公會網頁顯示，截至今早11時15分，隔夜港元拆息報0.04161厘，升0.313個基點，1星期拆息報0.06232厘，升0.089個基點，2星期拆報0.08232厘，升0.214個基點，1個月拆息報0.12714厘，升0.107個基點，2個月拆息報0.18054厘，升0.215個基點，3個月拆息報0.22518厘，按日持平，6個月拆息報0.45464厘，跌0.286個基點，12個月拆息報0.61250厘，升0.036個基點。

葉澤恆指，今季新股反應冷卻下，相信短息抽升幅度有限，經濟疲弱貸款需求未見很大，故料長息不會升很多。