世界黃金協會：2月全球黃金ETF淨流出84.7噸　中國基金增持倉

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-05 16:20

據路透3月5日報道，世界黃金協會（World Gold Council,WGC）最新發布數據顯示，在黃金交易價量齊跌下，2月全球黃金ETF（交易所買賣基金）流出84.7噸（約合46億美元，資產管理規模減少2.0%），為近四個月以來第三次淨流出；北美基金流出最多，且減持主要出現在最大型的基金當中。

報吿稱，2月北美基金持倉減少71噸、歐洲黃金ETF基金流出23.8噸（主要為英國基金）；亞洲則是全球唯一亮點，2月內區內總持倉增10.6噸，資金主要流向中國和印度的基金。

報吿還稱，「金價的調整以及自2020年9月以來滬深300指數的首次月線收跌令中國投資者增加了黃金ETF持倉。此外，今年頭兩個月中國境內外黃金價差由負轉正，更凸顯了中國黃金需求的上升。」

世界黃金協會表示，以美元計價的黃金價格在2月份出現四年以來的最大跌幅，標誌着今年不尋常的開局。在過去20年，1月和2月通常是全年黃金錶現最為強勢的兩個月。

報吿稱，利率走高令債券收益率對投資者來說更具吸引力，令金價受壓，近期的金價變動反映了這種情況。

報吿並稱，「儘管近期利率快速上升，其整體的名義水平仍處於歷史低位，實際利率在許多發達經濟體仍為負值。我們的研究表明，在實際利率低於2%之際，金價表現將保持強勁，而當前的實際利率水平與2%尚有距離。」

此外，報吿指出，黃金當前走勢落後大宗商品，情況並不罕見。黃金歷來在大宗商品主導再通脹時期的前六個月表現不佳，但在隨後的六個月至三年中，黃金錶現往往優於大宗商品。而一旦通脹預期增加，投資者通常會尋求避險工具來防範潛在高通脹風險，按以往情況來看這對黃金有利。