兩會2021｜從政府工作報吿看A股行情

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-05 15:10

3月5日，A股三大指數集體低開，臨近午盤，三大指數悉數翻紅，創指漲逾1.4%，滬指一度重回3500點，兩市逾2900股上漲。截至上午收盤，滬指報3491.69點，跌0.34%，成交額為2684億元人民幣；深成指報14399.51點，跌0.11%，成交額為3026億元人民幣；創指報2867.48點，漲0.55%，成交額為1070億元人民幣。

隔夜市場，美聯儲（Fed）主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）對債券市場發出警吿，但沒有試圖遏制長期利率的上升態勢。紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率上漲8.33個基點，報1.5640%。美股收跌，道指跌345.95點，報30924.14點；納指跌274.28點，報12723.47點；標普500指數跌51.25點，報3768.47點。

今日，就A股市場而言，2021年兩會《政府工作報吿》對市場的影響更甚於美債上漲以及美股下跌。

3月5日上午9時，中國十三屆全國人大四次會議於在人民大會堂開幕，中國國務院總理李克強在人民大會堂作《政府工作報吿》，該報吿將2021年中國GDP預期目標設定為6%以上。

方正證券策略首席胡國鵬表示，展望3月，經濟基本面是市場的主要邏輯。胡國鵬認為，短期A股市場的交易核心轉向經濟復甦，相比之下，流動性的邏輯在減弱。

換言之，A股的整體走勢與中國經濟基本面的相關性更強；《政府工作報吿》提到的一些政策改革方向會影響到個股走向。

具體來看，《政府工作報吿》提到，穩步推進註冊制改革，完善常態化退市機制，加強債券市場建設，更好發揮多層次資本市場作用，拓展市場主體融資渠道。強化金融控股公司和金融科技監管，確保金融創新在審慎監管的前提下進行。

盤面上，券商股走強，光大證券一度拉昇觸板，截至發稿報17.03元人民幣/股（下同）。東興證券、財通證券、國盛金控等紛紛大幅拉昇，截至發稿分別報12.17元、11.80元、9.77元。

此外，汽車股全線走強，江淮汽車率先封板，截至發稿報9.47元人民幣/股；宇通客車、江鈴汽車大幅跟漲，截至發稿分別報，16.82元人民幣/股、23.80元人民幣/股。《政府工作報吿》中提到，實施工業產品准入制度改革，推進汽車、電子電器等行業生產准入和流通管理全流程改革。

《政府工作報吿》還提到，延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策；延長小微企業融資擔保降費獎補政策；大型商業銀行普惠小微企業貸款增長30%以上；適當降低小微企業支付手續費。深化國有企業混合所有制改革。構建親清政商關係，破除制約民營企業發展的各種壁壘。強化反壟斷和防止資本無序擴張，堅決維護公平競爭市場環境。

這對一些體量並不大，同時面臨資金流動性壓力的A股上市企業而言是一個極大的利好。截至上午收盤，第三代半導體、航運概念拉昇衝高，市場交易情緒高漲，兩市逾2900股上漲。

$光大證券股份有限公司(601788.SH)$

$安徽江淮汽車集團股份有限公司(600418.SH)$

$鄭州宇通客車股份有限公司(600066.SH)$