花旗香港﹕女性佔中高層管理人員半天邊　三招提升團隊多樣性

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-05 14:37

花旗集團今天公布2020年香港區員工的分布情況，顯示在助理副總裁至董事總經理職級中，女性員工的比例上升至45.5%，高於三年前的44%，其中女性獲得晉升和聘任為中層及高層管理人員的比例，在2020年分別上升至49.5%（2019: 40%）及48.7%（2019: 42%）。

此外，集團在提升初級職員的多樣性方面也取得良好進展：在2020年加入花旗的管理見習生中，有53%為女性（2017: 42%），49%為香港本地畢業生（2017: 28%）；至於在零售銀行業務中，有46%的管理見習生並非主修商科，比率相較2017年的12.5%明顯提高。

花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀表示，在未來將繼續積極透過招聘、培訓和留任方式，同時有效地配合數據，進一步提升團隊的多樣性。

花旗集團在過去三年重點優化以下三大範疇，包括引入定向式招聘、加強培育和留任人才，以及確立更清晰的晉升途徑和程序。這些工作涵蓋多個層面，例如在招聘時引進不具名的履歷選拔和由具多樣性的評選小組進行面試；增進經理級人員了解到在潛意識中的招聘偏見，好使團隊保持多樣性；革新畢業生招聘策略選賢與能，廣納更多元化的年輕人才；以及提供在職指導和培訓以為員工日後的升遷鋪路等。

在留任人才方面，花旗透過推廣內部晉升機會，大力鼓勵員工盡展所長，留任集團開拓個人事業，其中花旗集團香港更率先推出留任新進媽媽的計劃。由於職業女性往往面對應否離職育兒的艱難抉擇，這計劃特別為即將為人母親的同事提供資源和支援，協助這些準媽媽籌備在產假前和在生育後重返崗位的過渡安排。此計劃現時已經拓展至花旗在亞太區的各個市場。

提供公平機會讓員工拓展事業

伍燕儀指出，花旗為創建更公平和包容的職場不遺餘力，最近正研究如何招攬有意重返職場的女性。花旗認為，這個尚待開發的寶庫其實人才輩出，藉著協助這些女性重新投入職場，她們將能夠再開展事業的新里程，亦成為我們寶貴的人力資源。

花旗集團香港在2020年對全體員工進行的問卷調查結果顯示，有88%的受訪員工認為，高層管理人員的決策和行動，皆鼓勵員工來自多元的背景和提出不同的意見；另有84%的受訪員工認同，花旗不問員工的背景皆一視同仁，提供公平機會讓員工拓展事業。