除牌潮｜被DQ公司數目激增　散戶角色被動　清盤王呻18個月期限短

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-09 09:04

港交所近年積極「清理門戶」，令除牌公司﹙撇除私有化﹚數目持續上升，以主板來計，由2017年只有4間，升至2020年高達23間，激增逾四倍。

出現此現象，除了因為公司「唔爭氣」外，亦與港交所近年對上市公司進行多項改革有關，尤其是2018年推出「辣招」，規定上市公司持續停牌18個月便要除牌。兩年過去，「辣招」威力逐漸浮現，惟業界認為18個月「死線」太短，且散戶角色被動，公司除牌後難望「離場」。

2020年23間除牌公司，不乏焦點股份，首五大「當災」公司，包括光匯石油、天下圖、星美、天喔國際、博士蛙除牌前合共市值已達到260億元。

與此同時，多隻「叱吒一時」的港股，包括停牌已超過18個月的康宏（1019）、民眾金融（0279），頭上懸著的「除牌之刀」隨時落下。

在內地經營戲院的星美國際去年被除牌。（資料圖片）

小股東買中除牌公司，隨時套現無望，這可從聯交所「加辣」說起。以往，上市公司停牌後，設有三個階段（每階段六個月）申請復牌，每次遞交復牌建議予聯交所檢視時，都會暫停計算18個月時限，且有兩次上訴機會。但2018年，聯交所修訂《上市規則》，主板新增一項除牌準則，倘上市公司持續停牌18個月，已可被「DQ」。

新制「辣」在取消了三個階段，直接以18個月時間來作準。只要停牌公司在18個月沒有足夠業務運作或資產，聯交所可將其直接除牌退市。

聯交所2018年修訂《上市規則》，已可被「DQ」。﹙資料圖片﹚

聯交所不滿復牌時間過長

西盟斯律師行合夥人姚惠敏透露，「辣招」出現之原因是聯交所不滿上市公司將復牌過程「拖得好長」，2012年至2016年，19間停牌公司之中，有18間公司復牌過程超過36個月。「上市公司有個想法是，被停牌後仍然有很多時間處理復牌，所以港交所才限制了18個月復牌期限，鼓勵已停牌的公司迅速採取行動爭取復牌。」

姚惠敏續指在舊制三個階段下，見過有部份公司復牌過程拖至30個月，「最後能復牌當然是好事，但不能復牌就對公司、港交所及股東都是壞事。」

西盟斯律師行合夥人姚惠敏指，在舊制三個階段，見過有部份公司復牌過程拖至30個月（受訪者提供）

辣招令清盤人「難做」

不過，市場上有聲音認為只有18個月時間難以協助上市公司復牌，尤其是對有資產問題，要找白武士打救的公司。多年來處理不少大刁的「清盤王」德勤中國副主席黎嘉恩坦言，「上市公司搵得臨時清盤人都是有些問題，不是簡單的公眾持股不足。」。

公司停牌後，管理層、董事與債權人之間可能會「拉鋸」，搞一輪功夫才委任臨時清盤人。「我們做清盤人，不會是公司一停牌我就入場。但現時這18個月不是由我們入場才開始計，而我們入場後要重新整理公司賬冊，了解公司情況，才可決定究竟重組是可以靠原業務，還是要找新投資者」。

聯交所DQ「辣招」無疑想改善上市公司質素，黎嘉恩直言︰「長期停牌公司市值細，無乜生存價值。除牌都無人出聲，（聯交所）當係改善上市公司質素！」他以已除牌的匯源果汁（前上市編號：1886）為例，法官也放話委任臨時清盤人亦沒有意思，「好話唔好聽，你隻殼都唔值錢啦。」他續嘆現在清盤人工作難度大增，料在未來經濟持續不景下，更多公司會捱唔住而要除牌。

德勤中國副主席黎嘉恩表示，在清盤人工作難度大增，料在未來經濟持續不景下，更多公司會捱唔住除牌。（資料圖片）

小股東處被動狀態 肉隨砧板上

除牌公司數目上升，受最大影響的莫過於是一班小股東，皆因上市公司除牌後，小股東無法在公開市場交易股份，股票分分鐘銀紙變「牆紙」。

西盟斯律師行顧問律師馬柏智直言，現時香港法律訴訟制度之下沒有集體訴訟，只能靠證監會進行調查監管，小股東能做的事有限。他表示，上市公司除牌後，只是一間公眾公司，失去了一個公開平台流通買賣，買賣有一定難度。至於能否在私人市場交收？他笑言，「私人市場要進行買賣有冇人阻止？當然你如果能夠可以話搵到朋友或者其他私人買家買咪阻止不到你。」

「股東就算換董事取得多啲控制權，但除牌後都冇乜實際作用，因為股票唔再喺上市股份，根本喺公開市場賣唔到。」馬柏智坦言，小股東處於十分被動的狀態，「股東就算換董事取得多啲控制權，但除牌後都冇用，因為根本賣唔到」。姚惠敏則指，香港小股民為保障自己，投資前都要做好功課，不要做「羊牯」。