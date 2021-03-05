美債息續上揚　累金價失守1700美元關　盧楚仁看淡料下試呢個價！

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-05 19:00

美元強勢持續，美匯指數今日更曾升穿92，為去年11月下旬以來首次。觸發美元強勢，相信與近期美國國債孳息率再度攀升有關。美債息升，既引發投資者避險情緒，亦帶動投資者對美債等美元資產偏好提升。由於美元與金價走勢，呈現逆向關係，美元轉強自然不利金價表現，金價跌穿每盎司1,700元（美元‧下同）大關。分析師預期，金價在1,670元才見支持。

黃金及白銀價格仍處於弱勢。截至下午6時47分，現貨金價為1,696.07元，跌1.45元，期金為1692.8元，7.9元，現貨銀價報25.3元，跌0.6%。

美債息於周四（4日）再次上揚，或與聯儲局主席鮑威爾未有就債息升勢發表較積極言論有關。他表示，雖然有注意到債券孳息率上升幅度「很大」，但不認為是「失序」走勢，亦不認為會將長期利率推升至局方要出手干預（例如提高購債規模）。

盧楚仁認為近期黃金、白銀等避險貨幣的大趨勢會是持續受壓。（資料圖片）

在金價拾級而下的情況下，獨立外匯商品分析師盧楚仁明言看淡金價。他指出按現時情況及鮑威爾作出的言論，認為金銀等避險貨幣有壓力存在，暫持看淡態度。

盧楚仁進一步指出，第一、美國債息上升，自然對金﹑銀等貴金屬資產不利；第二、債息上升可作為息口領先指標。若日後通脹升溫，聯儲局未必再加碼量寬，所以市場人士擔心未來的貨幣政策出現「有緊就無鬆」。債息上揚，令市場預料聯儲局會有加息或貨幣收緊政策，導致金銀價受壓。加上是次債息上升帶動這一輪美匯、美元上升，而美元上升亦對金價不利，所以他認為近期黃金、白銀等資產價格受壓大趨勢會持續，預計跌到落1,670元左右。

他指出1,670元是一個支持位，顯示金價已經累積相當跌幅。不排除跌到這個位置時，金價獲我支持然後反彈。但反彈過後，若美債息的上升趨勢不變，長遠對金價不利。

羅傑斯看好黃金及白銀前景，預料兩者可以破頂。（資料圖片）

不過並非所有市場人士皆看淡金價前景。有「商品大王」著名投資者羅傑斯（Jim Rogers）周四時仍表示，各國央行印鈔令大量資金流向全球股市並正造成泡沫。

雖未完全成形，但他認為黃金與白銀將會破頂。歷史顯示當民眾對政府及貨幣失去信心時，所有人都會買黃金及白銀，反映羅傑斯對避險貨幣前景感樂觀。

日元和瑞士法郎的十年期債息與美國的十年期債息愈拉愈闊，導致兩地部分資金離棄他們當地的債投向美國，因為他們買債都是為了高息。（資料圖片）

另一方面，盧楚仁亦有談及日圓和瑞士法郎兩項避險貨幣前景。他表示因為兩者都為避險貨幣，會被看淡是正常的，自己亦持同樣態，認為兩國貨幣會現壓力。

他指出兩國的十年期債息與美國的十年期債息愈拉愈闊，導致兩地部分資金離棄本土債市，轉投向美國。他指出投資者買債都是為了高息，本地息口不吸引令資金流向下，導致流向美債，變相買美債都要先買美金，所以大家會見到美元兌換日圓和瑞士法郎特別強。