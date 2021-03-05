「微信女」騙局12港人落網　證監鼓勵受害人舉報　涉款由法庭安排

撰文： 翟梓謙 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-05 16:34

證券及期貨事務監察委員會（證監會）與香港警務處（警務處）今天就一項打擊「唱高散貨」集團的聯合行動舉行記者會。行動中拘捕7男5女，年齡介乎23歲至65歲，相信包括集團主腦及骨幹成員。行動凍結多個銀行及證券戶口，涉及款項達9億元財物，當中包括8.6億元戶口財物及900萬多元現金。

警方指，行動一共出動160人，搜查全港27處地方，包括山頂、中區、灣仔區豪宅，以及港島區的證券公司，以洗黑錢及串謀詐騙等罪名拘捕12名本地人士，他們報稱從事證券行職員、裝修工人、商人及退休人士，關係包括夫婦、母子、兄弟，以及證券行同事。

被問到案件有否與中證監聯手，拘捕內地的犯罪份子。證監會僅表示，不少詐騙個案會涉及跨境元素，但目前不能提及細節，僅指出證監會經常與內地監管當局合作。

證監會與警務處今天就一項打擊「唱高散貨」集團的聯合行動舉行記者會。（余俊亮攝）

騙徒假扮股評人提供「貼士」

證監會指，詐騙集團透過社交平台、軟件接觸受害人，過程中透過噓寒問暖方式取得受害人信任，最終令受害人聽從其意見買入指定股票。當受害人買入股票後，詐騙集團會要求受害人提供交易詳情的截圖，從而為網上打手與造市集團提供唱高散貨的分紅證據。證監會補充，騙徒多數假扮本地著名股評人、基金經理或投資導師，在群組內發放一些「消息」。

證監會及警方均沒有確實的受害人數字，亦沒有實際受害人的損失數字，原因是案件牽涉眾多受害人，當中仍有不少人尚未報案。故此，證監會建議受害人主動報案。有關案件涉及的詐騙所得款項，證監會指有關金錢有可能透過法庭安排交還予受害人，但細節要跟隨法律程序安排。