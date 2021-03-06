美股｜非農就業升37.9萬　道指反彈570點　納指漲1.55％

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-06 06:14

美國勞工部周五公佈當月非農就業人數躍升37.9萬，失業率降至6.2％。報告公佈後，預期受益於快速經濟復甦的股票猛增，道指數收復失地大幅反彈570點；標普500指數升近2%；石油能源相關股份領跑。科技股谷底反彈，納斯達克收市升近200點或1.6％。Tesla特斯拉（TSLA）開市不久股價一度跌一成，其後跌幅逐漸收窄，收市報跌近3.78％。值得留意的是，收市時美10年期國債孳息率依然保持在1.57的高水平。

美股收市，標普500指數收市報3,841.94點，升73.47或1.95%；道瓊斯工業平均指數升572.16點或1.85％，至31,496.3點。納斯達克綜合指數報12,920.15點，升196.68點或1.55%。

美股纽交所配图 图源路透

CNBC報道，美國勞工部周五公佈當月非農就業人數躍升37.9萬，失業率降至6.2％。報告公佈後，預期受益於快速經濟復甦的股票猛增。標準普爾500能源板塊上漲超過3％，金融股和工業股均上漲超過1％，原材料股上漲2％。

標普500成分股中，國民油井華高（NOV）股價收市升逾12%，阿帕契石油公司（APA）升10.8%，德文能源公司（DVN）升8.4%，哈里伯頓（HAL）升7.9%。

前一天一度大跌700點的道指周五收復失地，成分股普遍做好，波音（BA）與高盛（GS）股價輕微下跌約0.6%，已屬包尾。雪佛龍（CVX），英特爾（INTC）升幅超過4%，聯合醫療（UNH），Cisco思高（CSCO），以及Catepillar （CAT ) 分別有3.5-4%升幅。

納指周四從最近的52周高點下跌了10％以上，今年下跌了1.3％，而周五漲幅已經令其重上正值。成分股中恩智浦半導體（NXPI）升8.142%，霍士廣播公司（FOX），美光科技（MU），電訊公司T-mobile（TMUS）分別錄得超過5%的升幅。