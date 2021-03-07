Deliveroo上市前先派錢　成立感謝基金　送餐員最多可獲10.5萬元

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-07 10:36

戶戶送﹙deliveroo﹚上市前，為送餐專員設立1,600萬英鎊﹙約1.71億港元﹚感謝基金！該公司表示，設立感謝基金作為潛在首次公開發售計劃的一部分，預計向全球送餐專員派發1,600萬英鎊，表揚送遞最多訂單的一群送餐專員。

基金派發的金額分別為105,000港元、10,500港元、5,400港元，而所有與戶戶送合作達一年並完成2,000張訂單的送餐專員則會獲得2,000港元。所有市場地區都會有相同比例的送餐專員獲得各個等級的獎金。

戶戶送表示，每名合資格送餐專員平均可獲得4,720港元，戶戶送預計全球超過四分之一的送餐專員都可得益於此項計劃。

料全球36,000多名送餐專員有份

基金派發的獎金將根據每名合資格送餐專員所完成的訂單數量計算，各個市場完成訂單最多的一群送餐專員可獲得最高的105,000港元獎勵，涵蓋全球數以百計的活躍送餐專員。戶戶送預計向全球36,000多名送餐專員派發獎金。

戶戶送創辦人及行政總裁許子祥表示，送餐專員是公司業務的核心，戶戶送能有今天的成就，送餐專員功不可沒，公司希望能透過獎勵肯定他們的貢獻。「他們致力提供優質服務，推動我們的業務不斷成長，並為全球顧客帶來最佳的美食外送體驗。而在過去一年，他們所做的不只是送遞美食，更支援了不少企業及餐廳，於全球疫情肆虐的期間為一眾受影響和被隔離的人士提供外賣服務。我們很高興能有機會向送餐專員致謝。」

其中一名獲得是次感謝基金、41歲的送餐專員Benny稱，戶戶送於2015年底在香港起步時，他有幸獲邀成為首批送餐專員，轉眼已五年有多，於送餐過程中也認識了不少餐廳拍擋和其他送餐專員的朋友。「外賣行業於這五年間的發展速度令人驚嘆，行業的潛力令我對工作前景充滿信心。我最喜歡戶戶送的工作自由度及彈性，我可以選擇何時何地送餐，配合自己的生活節奏，特別是兩個兒子漸漸長大準備升讀小學，我想花更多時間與他們相處。」