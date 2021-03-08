發改委：十四五規劃未設GDP目標　不以增速論英雄

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-03-08 15:11

與「十三五」要求國內生產總值（GDP）年均增速保持在6.5%以上不同，中國「十四五」（2021年至2025年）規劃並未設定經濟增長目標。針對這一變化，中國國家發改委官員今日（8日）表示，不設定具體量化指標，有利於更積極主動從容應對各類風險挑戰，增強發展的靈活性。

中國發改委副主任胡祖才在國新辦發佈會上回應稱，2021年前兩個月中國經濟運行延續穩定恢復，有把握實現全年經濟社會發展目標任務；但考慮到經濟仍面臨一些風險挑戰，因此要保持經濟運行在合理區間，還需進一步發揮投資的關鍵作用。

胡祖才表示，相對於五年來說，年度形勢較易研判，因此在年度工作中，可根據內外部環境變化和經濟運行狀況等，視情況有針對性地確定年度增長目標，實際是具體的數值在年度中確定。

中國「十四五」規劃綱要草案將GDP作為主要指標予以保留，同時將指標值設定為年均增長「保持在合理區間、各年度視情提出」，這種表述方式在五年規劃史上還是首次。

胡祖才指出，中國經濟已轉向高質量發展階段，不能簡單以GDP增速論英雄，更不能為了經濟增長不顧質量效益和生態環境方面的後果。但另一方面，實現現代化也需要合理的增長，中國仍然是世界上最大的發展中國家，發展仍然是解決一切問題的基礎和關鍵，《綱要草案》的處理方式有效兼顧了這兩方面需求。