ING料今年中國經濟增長可達7%　科技研發仍是重點

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-08 17:55

荷蘭國際集團（ING）發布中國經濟展望記者會，ING表示預料中國2021年經濟增長可達7%，認為中國政府訂立的6%過低。強勁的進出口顯示經濟正在復甦，但半導體短缺令人擔憂。

兩會剛宣布中國全年經濟增長目標訂為6%或以上，ING大中華區首席經濟學家彭藹嬈形容數字「very very low」，自己預計的7%已是打了個「discount」，《彭博》等一眾外媒預計8%左右才是合理的推算，是次數字出爐遠低於市場預期，她認為如同沒有目標，難理解官方釋出的復甦路徑，預計是為較易達標。

中國今年財政赤字目標為GDP的3.2%，較2020年3.6%低，主要用作穩定就業，她憂慮，官方目標較低或反映政府考慮到疫情可能反彈的情景。

中國服務業採購經理指數（PMI）方面，她表示PMI跌受出口影響，只要回復正常數字就會上升，反映了國內的經濟點是受到國外新冠肺炎的影響。

ING大中華區首席經濟學家彭藹嬈，預料中國2021年經濟增長可達7%，在岸人民幣兌美元可升值至6.2元的水平，並認為中國政府訂立的6%過低。（ING提供）

她另外指出，政府重提要在2030年科技創新造成就，但較早年所訂立的目標有所延後，估計如政府不是考慮疫情反彈所涉及的支出，科技研發將將是財政支出的主力。她預期中國企業在與美國企業進行技術交易時會出現困難。半導體產業方面，中國製的半導體無法出售到美國，市場或出現半導體供應短缺，相關問題能否解決，要待拜登政府會否放鬆管制。

該行亦預料，在岸人民幣兌美元可升值至6.2元的水平。

香港方面，彭藹嬈指香港飲食業就社交距離等措施受到嚴重打擊，連帶零售亦受影響。她表示，港府即將推出的電子消費券雖可帶動消費增長，但明顯無法提升香港的GDP增長。她期望電子消費券可用在所有的商品及服務。

此外，她認爲港府推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」易令政府債務上升。經濟轉差令市民未必能準時還清債務，甚至會不願還錢，令政府遭受損失。對於疫情放緩有望中國投資者或旅客會重回香港消費，她不認同，表示對方會選擇澳門，因當地各方面看似較安全。