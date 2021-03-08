瑞銀料恒指年底目標30600點　劉鳴鏑：目前是慢牛市的回調

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-08 16:39

瑞銀亞洲就內地兩會發表中國宏觀經濟解讀及股市投資策略分析。

瑞銀中國策略主管劉鳴鏑則指出，瑞銀預測基準情況之下，今年恒生指數目標價為30600點；滬深300指數為6100點；MSCI中國為126點。對於近日股市出現大幅調整，她認為每年股票市場都會因為一些宏觀事件，而出現一兩次較大的調整窗口。她直言，目前並非技術性熊市，而是「慢牛市」期間的回調。

劉鳴鏑認為，縱然股價會出現波動，只要企業的業務經營良好，目前調整反而是提供買入的機會。今年其中一個投資主題是「十四五」規劃，當中強調創新，劉鳴鏑建議關注有增長性的周期股，板塊包括工程機械、自動化、化學化工等。

國務院總理李克強發表政府工作報吿，提及到今年中國經濟增長目標定於6%或以上。（ AFP）

GDP增長6%「較保守」 瑞銀料增8.2%

總理李克強今年宣讀的政府工作報告中，提及今年中國經濟增長目標定於6%或以上。瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤直言，增長目標6%或以上是「較保守」，她相信今年中國是很大概率能夠達到8%或以上的經濟增長，該行預計為8.2%。

汪濤指出，由於疫情仍存不確定性，相信中央預留足夠政策空間，訂下較保守的目標，無須為了達成增長目標，而導致流動性過緊或過鬆。她又指，中央雖然要去槓桿、防風險，但亦不會為此而把經濟增長拉下來。

她預期今年的經濟增長動力主要來自消費及出口，其中今年出口增長很大機率高於10%，為經濟增長帶來較大貢獻；至於消費方面亦可帶來10%的增長；相反由於中央減少對基建支持力度，預計基建投資對經濟增長的貢獻相對較少，全年增長約2%。

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為，美國10年期債息會維持2%以下。（資料圖片）

美國10年期債息將保持低於2%

汪濤表示，雖然今年美國10年期債息抽升，但該行認為會維持2厘以上。她指出，一旦市場擔心通脹增長過急，使得10年期債息超出2厘，屆時美國聯儲局或會採用扭曲操作等政策工具，以降低長債利率。

至於人民幣匯率方面，汪濤相信今年人民幣兌美元會保持較強，預計年底兌每美元約6.4的水平，但年內可能會有更多的升值空間，始終該行認為未來美元繼續會有走弱的壓力。