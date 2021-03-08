兩會｜工信部部長肖亞慶：5年後將建成系統完備的5G網絡

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-08 21:55

第十三屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議，在會後被問到有關國家數位化轉型有何看法，工信部部長肖亞慶表示，去年面對新冠肺炎疫情，數字經濟發揮了很大作用。

肖亞慶說，在去年抗疫過程中，大家有目共睹數字經濟的支撐和助力作用，隨著數字經濟，教學、醫療、家庭生活物資需求等等得到了有效保障，困難和危機中亦有新機遇，數字經濟正大跨步地向前邁進，工業經濟也正在向著數字經濟大跨步邁進。

肖亞慶表示，未來數字經濟發展將要從以下三方面發展：

一、數字經濟發展基礎要進一步務實

以網路建設為例，去年內地已建成71.8萬個5G基站，十四五期間將建成系統完備的5G網路，在網速提升、網路覆蓋等方面取得更大進步，同時不斷豐富垂直應用。

二、進一步擴大數字經濟消費

內地網路基礎設施還有不少薄弱環節，核心技術還要進一步突破。同時，從群眾的感受可以看出，網路的覆蓋面、連結速度等方面還有提升空間。

三、需與各行各業融合，催生出更多新業態、新產業。

在數字經濟發展時代，工信部作為主管部門，要用數字思維來理解發展。肖亞慶指，數字經濟的發展帶來了很多的確定性，在面對當前不確定性的世界和外部環境時更穩妥。