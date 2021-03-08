怡和洋行擬私有化怡和策略 　涉資逾427億元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-08 19:15

著名老牌英資怡和洋行（Jardine Matheson & Co.）（SGX﹕J36）宣佈，為簡化公司架構，提升營運效率，該集團擬以約55億美元（約427.2億港元）私有化旗下子公司怡和策略（Jardine Strategic） （SGX﹕J37）剩餘股東的15%股權。完成交易後，怡和將會注銷由怡策持有的約59%怡和股份，變相解除了雙方互控關係。

據怡和發表的公告，公司以每股33美元收購怡和策略剩餘股權，較周五收市價27.45美元高出20.25%，有關交易將於今年4月底完成。

怡和策略現時在新加坡上市，交易落實後，該公司將會從新交所退市。怡和策略將成為怡和洋行的全資子公司，而怡和策略擁有的怡和洋行股權亦將被取消。怡和策略現時持股50.4%香港置地股權 ，77.6%牛奶國際股權及79.5%文華東方酒店集團股權。

怡和策略周一收升19.49%，最新市值達136.33億美元；怡和洋行升15.78%，最新市值達166.08億美元。

該集團公告內文表示，兩間公司自1980年代起開始交叉持股。此前，怡和洋行持有84.9%怡和策略股權，怡和策略則持有59.3%怡和洋行股權。

此外，Jardine Matheson和Jardine Strategic將在11日宣布其2020年業績報告，預計怡和洋行業績符合市場預期，全年基本淨利潤為10.85億美元，每股盈利為2.952美元。