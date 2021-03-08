數碼港林家禮︰將繼續重點培育科技人才　配合港創科發展需求

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-03-08 22:35

數碼港於3月6日舉辦「數碼港學院」節目巡禮暨第六屆「數碼港．大學合作夥伴計劃」畢業典禮，總結數碼港學院在過去一年的成果及分享未來的發展方向，並頒發獎項予「數碼港．大學生合作夥伴計劃」的11隊優勝隊伍。

由評審團選出的11隊優勝隊伍均獲得「數碼港創意微型基金」的港幣10萬元資助，以及「數碼港培育計劃」的面試機會。

創新及科技局副局長鍾偉強於畢業典禮致辭時表示，在最新公布的財政預算案，特區政府提出多項措施及投放資源，積極推動創新科技發展，拓展本地創科生態圈，展示政府對創科的大力支持。他又稱，十分欣賞數碼港致力培育優秀的創科人才，亦很高興能看見數碼港集合了各項培育人才的計劃及活動，成立了數碼港學院，並有信心此平台將會持續支援青年及各行各業的從業員學習科技及創業範疇相關的知識，擴大科技人才庫，為香港長遠經濟發展帶來裨益。

數碼港主席林家禮博士則稱，數碼轉型已經成爲各行各業的大趨勢，社會正在加快發展數碼科技的步伐，因而需要更多具認受性的創科人才。他補充，作爲香港數碼科技旗艦及創新科技推動者，數碼港將繼續重點培育科技人才，助力年青人掌握相關技能，配合本港創科發展需求，並為本地的創科生態環境注入新動力。

數碼港於去年成立數碼港學院，旨在透過與頂尖科技企業、商業機構和大專院校合作，提供不同科技及創業相關活動及培訓計劃，進一步擴大香港的科技人才庫，提升香港的整體創科競爭力。過去一年，數碼港學院推出各種創業和實習計劃，包括「數碼科技實習計劃」及「數碼港金融從業員金融科技培訓計劃」等，為年青人提供實習及就業平台及讓各行各業的從業員及人才增值；並與各大院校不同學系合作，鼓勵大學生參加跨學科學分實習計劃累積初創實戰經驗，同時舉辦橫跨六大範疇的認可課程，包括金融科技、區塊鏈、智慧生活、網絡安全、創業和一般科技知識，吸引超過3,500人參與。