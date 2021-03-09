連登契媽Cathie Wood稱牛市正在擴大　是低撈科技股好機會

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-09 11:12

美股於周一（８日）受美國國債收益率上漲影響，投資者繼續拋售高成長型科技股，以科技股為主的納指承壓。蘋果收跌逾4%，Tesla（特斯拉）收跌5.8%，Zoom收跌7.85%。

此外，Ark創新基金離最近的最高點已經跌超30%。3月8日，該ETF收盤下跌5.8%。

《華爾街見聞》報道，Ark Investment Management創始人兼首席執行官﹑人稱連登契媽的Cathie Wood表示，她並不擔心其基金近期的下跌。牛市只是在擴大範圍。

她說，隨着時間的流逝，她的策略將獲得回報，並且她會利用近期的下跌來獲利。

Wood表示，「目前牛市正在擴大，我們認為從某種意義上說，牛市正在加強，從長遠來看，這將對我們有利。」

今年Ark創新基金累跌11%

Wood旗下的的Ark創新基金在2020年回報近150%，目前擁有超過170億美元的淨資產。然而，由於利率上漲的壓力，最近科技股疲軟，今年該基金下跌了11%以上。

Wood稱，在拋售中「我們正在獲得巨大的機會」。

她補充稱，「在這次拋售中，我們對我們的投資組合越來越樂觀。」

值得關注的是，Wood將最近科技股的弱勢作為買入的機會。她透露，她在近期大量買入特斯拉，Teladoc，Zoom Video和Palantir。

此外，Ark創新基金最近還買入了Square，Roku，Zillow和Shopify的股份。

料聯儲局繼續支持市場

由於最近幾周債券收益率上升。

對此，Wood表示，「我們確實認為利率上揚的速度使人們感到恐懼。但市場的變化不大，美聯儲一如既往的支持市場。

Wood稱，「牛市正在擴大，以納入價值股或更多的周期性部門，我認為這對於我們的長期戰略將是一個非常好的消息。」