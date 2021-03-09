朝雲集團（6601）追揸沽　聶Sir建議快啲走　前景不樂觀｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-09 12:00

中概股百度（美：BIDU）、嗶哩嗶哩（美：BILI）有傳最快本周招股，新股市場近日氣氛偏靜，今日只有朝雲集團（6601）公布招股結果。

朝雲集團今日公布招股結果，最終接獲26.75萬份有效申請，超額認購171.3倍。一手（500股）中籤率為50%，認購30手或1.5萬股才穩中一手。至於國際配售部分同樣獲大幅超額認購，認購近13倍。

招股結果顯示，是次全球發售前25大承配人，合共認購1.78億股，佔國際發售部分的106.86%，假設超額配股權獲悉數行使，認購佔比為82.2%。

朝雲集團一手中籤率50%，認購30手穩中一手。（招股結果文件）

破發機會大 上市首周或下試7.5元

獨立股評人聶振邦指，由於朝雲集團欠缺基石投資者參與，結果一手中籤率相對偏高，高達50%，聶振邦直言並非好事。是次招股甲組分貨較為分散，甲組末段亦只能獲分最多三手；而乙組頭則最少可獲分28手。至於配售部分，由於今次沒有基石投資者認購股份，所以配額約2.17億股（已計入悉數行使超額配股權）全屬街貨。

他分析指，相對之前藍月亮集團（6993） 公開發售部分錄得超購逾300倍，朝雲集團招股反應明顯遜色，加上一手中籤率高達50%，認為是要讓散戶較易取得股份。聶振邦稱，考慮到近日大市表現欠佳，投資者不要對朝雲抱有太大期望，暗盤時段已存在失守上市價的風險，預期介乎8至10元之間；上市首周則要有下試7.5元或以下的心理準備。

他更指，朝雲集團上市初期或會出現多支陰燭，「藍月亮都6日陰燭破埋底，今朝仲要跌」，故此他認為朝雲集團上市初期表現並不樂觀。

朝雲集團最終以招股價上限定價，每股9.2元，預計全球發售所得款項淨額為28.88億元。集團預計全球發售所得款項淨額的20%用於增強研發能力；20%用於改善銷售和分銷網絡；15%用於市場營銷活動；10%用於改善全球及國內供應鏈的效率和靈活性；10%用於實施數字化戰略；15%用於上游和下游業務的戰略性收購；其他則用於營運資金及其他一般公司用途。