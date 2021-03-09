即市分析｜盧駿匡警告：恒指反彈或形成頭肩頂　譚朗蔚籲留意債息

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-03-09 13:16

恒指今早高開124點後，一度倒跌214點，低見28326點。其後資金迅速湧進護盤，由低位極速反彈，曾倒升506點，高見29047點，高低波幅達721點。今午收報28924點，升384點或1.35%。

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡指，今早恒指下挫至28326點，貼近1月29日的浪底28259點，在超賣區見初步技術支持，迅速反彈。不過，他認為今日市場並非一面倒買貨，仍然是好淡爭持格局，加上近日債息抽升不利股市，相信不會吸引資金大手進場。

今早低位形成頸線

盧駿匡認為是次反彈須注意幾個支持位，包括3月3日收市位29880點；2月25日即裂口下跌前之收市位30074點；以及1月25日的收市位30159點。盧駿匡指，三個阻力位彼此十分相近，故此一旦恒指反彈至該水平有機會受阻，後市將形式頭肩頂的形態。

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡認為，恒指有機會形式頭肩頂的形態，（彭博）

當大市出現頭肩頂，今早的低位28326點及1月29日的低位28259點將會成為重要的「頸線」，一旦失守該水位，量度波幅的低位可低見25300點，亦即是目前250天線的水平。盧駿匡指，投資者目前無須太過恐慌，但要保持警覺，因為在大牛市中出現大回調的機會很大，在過去5次大牛市之中均有4次出現大幅調整。他建議投資者沽一隻買一隻，保持3至4成現金，這樣的配置已經很安全。

譚朗蔚建議買入金融股、油股 留意下周鮑威爾講話

富昌證券聯席董事譚朗蔚指，今日雖然有傳「國家隊」入市護盤，但始終不能盡信，當前影響市場的最大因素仍然是環球孳息。他形容今日出現的是跌浪反彈，即使「相信國家」，都只建議買入金融股及石油股。他建議留意中銀（2388）、滙控（0005）、中石油（0857）、中石化（0386）；相反避免沾手科技股。

譚朗蔚指出，恒指短線不能夠再失守28200點的「頸線」位置，但上方29100點已有阻力。他預計債息高企持續為股市帶來壓力，市場要留意下周三（17日）聯儲局議息會議後，主席鮑威爾的講話是否有助債息降溫。