騰訊所持100家上市公司股份　去年獲益1200億美元

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-10 09:46

《新浪科技》周二（9日）報道，騰訊（0700）持有包括Snap和美團在內的一系列公司的股份。據一些媒體獲得的內部數據顯示，騰訊去年通過其所持大約100家上市公司的少數股權，總計獲得約1200億美元的收益，大約是其2020年預期利潤的6倍。

這一漲幅突顯了騰訊作為股票投資者的活躍程度，遠遠超過蘋果、Alphabet、微軟和Facebook等現金儲備雄厚的美國科技巨頭。這些公司中的大多數都將現金保守地投資於債券和政府證券。相比之下，騰訊將其產生的現金的一部分投入到廣泛的股權投資中。

騰訊內部數據顯示，截至去年底，騰訊持有的上市公司股份（不包括合併子公司騰訊音樂娛樂集團和閲文集團）價值約1.2萬億元人民幣（約合1,840億美元），較上一年同期的4,200億元人民幣（約合640億美元）增加一倍多。考慮到賬面收益的規模，一些分析師預計，騰訊2020年的淨利潤將在200億美元左右。騰訊市值約為7,930億美元，排名全球第六。本月晚些時候，騰訊將公布2020年財務業績。

內部數據顯示，截至2020年底，騰訊持有近1200家公司的股份。在這些公司中，約有100家是上市公司，其餘是私人持股公司。數據顯示，騰訊這些年來斥資800億美元收購了這些股份。截至2020年底，這些股份的價值超過2,800億美元。

當然，在出售這些股權之前，騰訊不會真正實現這些收益。這意味着，這些投資組合的價值將隨着市場波動。今年早些時候，騰訊持股的許多大型上市公司的股價繼續上漲；但由於美國和中國的主要科技股最近幾周遭到拋售，這些股票的價值有所回落。

與軟銀並駕齊驅

騰訊的投資組合規模與軟銀相當。通過其願景基金，軟銀在短短几年內部署了近1000億美元。但與軟銀不同的是，騰訊遵循香港會計規則，不會在利潤表中計入其主要投資價值的波動。這反映出軟銀和騰訊之間的一個關鍵區別，軟銀的核心業務是投資，而騰訊則利用其投資來推進其核心業務。

騰訊的投資，大多是私人持股初創企業的少數股權，這些初創企業的產品和服務要麼補充了其現有業務，要麼幫助騰訊深化了對新技術和市場的洞察。與旨在IPO（首次公開招股）後套現的風投基金不同，騰訊投資組合中的初創企業上市後，騰訊往往會持有股份很長時間。

例如，騰訊在2014年投資了中國餐廳點評網站「大眾點評」，後者於2016年與外賣應用美團合併。在美團於2018年在香港上市之前，騰訊又對合並後的新公司進行了更多投資。一位熟悉騰訊戰略的知情人士稱，騰訊此舉是為了吸引更多消費者使用微信的數字錢包，從而更好地與阿里巴巴旗下的支付寶競爭。

騰訊團隊

騰訊創建於1998年，在過去達到10年裏，騰訊作為投資者變得越來越活躍。2011年，該公司進行了可以說是其最重要的海外交易，以4億美元的估值收購了總部位於洛杉磯的Riot Games的控股權。據直接了解這筆交易的人士透露，到了2015年，作為轟動一時的《英雄聯盟》的發行商，Riot Games的估值已達到85億美元。但鞏固騰訊作為有影響力投資者譽的是，它對中國初創公司的少數投資，這些初創公司後來已發展成為中國一些領先的科技巨頭。

騰訊現任和前任高管表示，公司的投資敏鋭可以歸功於其內部投資委員會的實力，該委員會成員包括聯合創始人兼CEO馬化騰、總裁劉熾平和首席戰略官詹姆斯·米切爾（James Mitchell）。該委員會確定騰訊的投資戰略，並就關鍵交易做出決定。

$騰訊控股有限公司(00700.HK)$