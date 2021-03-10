恒指反覆全日升134點　科指彈近2%　金融股受壓滙豐、渣打跌逾2%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-10 16:28

美國10年期國債債券收益率回落至1.53，投資者入市意欲再次轉強，三大指數全面向上，納指收市抽高3.69%，報13073點。標指上揚1.42%，收報3875點。道指收市微漲30點或0.1%，報31832點，Tesla收市股價揚升逾19%，蘋果急彈4%，亞馬遜升3.7%，迪士尼則回吐3.6%。

【16:10】科技股反彈 美團飆半成

港股表現反覆，恒生指數最全日升134點或0.5%，收報28907點。恒生科指升153點或1.9%，收報8216點，企穩8200點。恒生國指收報11059點，升86點或0.8%。全日大市成交額1,904.79億元，北水淨流出43.35億元，已是連續第三日淨流出。

科技股反彈，美團（3690）全日升半成，收市報317元，成交額106.9億元，為第二大成交額。騰訊（0700）收報658.5元，升2.3%，成交額153.8億元，成交額首位。阿里巴巴（9988）收報228.4元，收報2%；小米（1810）則跌0.7%，收報21.8元。

其他藍籌股，港交所（0388）全日升0.9%，收報444.8元；友邦（1299）微跌0.3%，收報100.4元；滙豐（0005）收報47.75元，跌逾2%；渣打（2888）跌2.8%，收報52.9元；恒生（0011）收報151.1元，跌0.4%。

舜宇光學（2382）全日升逾6%，收報189.3元，藍籌表現最好，成交額16.7億元。藥明生物（2269）升5.7%，收報87.9元。石藥集團（1093）曾升至30天高位見9.24元，收升4.7%，報8.71元。

長和（0001）全日插逾3%，收報61.55元，最高曾見64.05元，為藍籌表現最差。

明天公布業績的港鐵（0066）一度高見49元再創逾一年半高，收市報49元，升1%，暫錄得連續7日連升。

新股朝雲集團（6601）收市報7.99元，較招股價9.2元，低13.2%，成交額17.06億元。

【15:35】恒生指數升74點

恒生指數最新報28848點，升74點或0.3%。

國壽 （2628） 跌1%；平保 （2318） 跌0.3%；財險 （2328） 跌2.6%；太保 （2601） 跌1.3%。《彭博》引述消息指，內地銀保監正考慮建立一間由國有銀行及保險公司出資的國民養老保險公司。

【15:25】新能源股重上 新特能源飆逾1成

國泰（0293）中午公布去年勁蝕216億元，曾插逾2%至6.94元，最新報7.06元，跌0.6%。

新能源股重上，新特能源（1799）飆逾1成，報15.9元；保利協鑫（3800）升3.2%；信義光能（0968）升3.7%；福萊特玻璃（6865）升5.8%；福耀玻璃（3606）飆8.9%。

【15:01】內地股市個別走勢

內地股市個別走勢，上證指數收市轉跌1.55點或0.05%，收報3357點，成交額3,395.72億元人民幣。深成指收報13563點，升87點或0.65%，成交額億4,101.73元人民幣。

滬深300指數全日升32點或0.66%，收報5003點；創業板指數收報2676點，升43點或1.6%。

【14:45】日經指數連升兩日

日經225指數收市報29036點，升8點或0.03%，連升兩日。南韓首爾綜合指數3000點關得而復失，收市報2,958點，跌18點或0.6%。澳洲S&P/ASX200指數收市報6714點，跌0.84%。

【14:50】長和跌3%

恒生指數最新報37點或0.13%，報28810點；科指升幅收窄至不足2%，現升147點或1.8%，報8210點。

小米（1810）正式發布小米10S系列手機，最新造價跌1%，報21.75元。中移動（0941）挫1.6%，報54元，中電信（0728）一度升近一成，最新無升跌，報2.65元。

長和（0001）先升後跌，最新報61.65元，跌3%。

【13:30】恒生指數轉跌17點或0.06%，報28756點。

【13:15】小米轉跌0.5%

大市升幅收窄至55點或0.2%，報28829點；科指升242點或3%，報8305點。

小米（1810）午後轉跌，現報21.85元，跌0.5%。中國鐵塔（0788）跌1.6%，報1.21元。

藥明生物 （2269） 升逾5%，高見89.2元，最新報87.85元，升5.7%。

滙豐（0005）跌2.6%，報47.5元；渣打（2888）跌2.8%，報52.9元；中銀香港（2388）跌0.9%，報28.25元；恒生銀行（0011）報149.9元，跌1.2%。

【12:10】滙豐、渣打半日吐逾2%

港股表現反覆，恒生指數半日升130點或0.5%，報28904點。科指報8351點，升288點或3.6%；國企指數收報11111點，升138點或1.3%。成交額1,134.03億元。

科技股方面，騰訊（0700）收報662元，升2.8%，成交額95.6億元；美團（3690）中午收報321元，升6.3%，成交額65.4億元；阿里巴巴（9988）升2.3%，收報229.2元；小米（1810）升0.9%，收報22.15元；快手（1024）收報289.2元，升6.3%。

舜宇光學（2382）半日漲6.8%，中午收報190.3元，成交額10.9億元，暫為表現最好的藍籌股。

汽車股回升，吉利（0175）半日升3.3%，收報23.2元；比亞廸（1211）收報189.2元，升7.2%。

銀行股受壓，滙豐（0005）半日跌2.6%，中午收報47.5元；渣打（2888）跌2.5%，收報53.05元；中銀香港（2388）跌0.7%，收報28.3元；恒生銀行（0011）收報150.4元，跌0.9%。

【11:45】內地股市半日向好

內地股市上揚，上證指數中午收報3381點，升22點或0.67%。深成指收報13680點，升204點或1.5%。

滬深300指數半日升67點或1.4%，收報5038點；創業板指數收報2711點，升77點或3%。

【11:20】藥明升逾半成

恒生指數最新升199點或0.7%，報28972點。科指報8400點，升337點或4.2%；國企指數報11137點，升164點或1.5%。成交額1,015.93億元。

騰訊（0700）升3.4%，報666元。美團（3690）升6.5%，報321.6元；阿里巴巴（9988）升2.4%，報229.4元；小米（1810）升1.1%，報22.2元。

港交所（0388）升1.5%，報447.6元；友邦（1299）倒跌1%，報99.7元；滙豐（0005）挫2.5%，報47.55元。

藥明（2269）升5.7%，報87.85元；石藥（1093）升5.8%，報8.8元。

【10:52】恒生指數現升150點

恒生指數升幅再次擴大，現升150點或0.52%，報28924點。科指報8374點，升311點或3.86%。

長和（00001）曾高見64.05元，現倒跌2%，報62.25元。

【10:45】恒生指數升74點或0.26%，報28847點；科指報8335點，升272點或3.4%。

【10:40】SaaS板塊轉升

SaaS板塊轉升，微盟（2013）升6.4%，金山軟件（3888）升4%，明源雲（0909）升3.2%，移卡（9923）升9%，中國有贊（8083）升6%，醫渡科技（2158）升5%。

【10:26】「三桶油」回吐

恒生指數升94點或0.33%，報28867點；科指報8353點，升290點或3.6%。

保利協鑫（3800）現升8.7%，報2.37元。

油價偏軟油股回吐，「三桶油」中石化（0386）無升跌，中國石油（0857）跌1.4%，中海油（0883）跌2.7%。

【10:16】恒生指數倒跌6點或0.02%，報28766點。

【10:12】銀行股逆市向下

內銀股逆市向下，建行 （0939） 跌1.5%，工行 （1398）跌2% 、中行 （3988）升1.7% 及農行 （1288） 跌2%。

滙豐（0005）跌3.6%，報47元；恒生（0011）跌1.7%，報149.2元。

【10:10】恒生指數升70點

恒生指數最新報28843點，升70點或0.24%；科指升294點或3.66%，報8357點。成交額605.58億元。

騰訊（0700）升2.8%，報662元。美團（3690）升6.2%，報320.8元；阿里巴巴（9988）升2.8%，報230.2元。

【09:55】中電信曾飆近1成

中電信（0728）擬申請A股發行並在上海證券交易所主板上市，股價曾飆近1成，見2.91元，現報2.72元，升2.6%。中國聯通（0762）升1.8%；中移動（0941）則跌1%。

【09:45】內地股市向上

內地股市向上，上證指數開市報3389點，升30點或0.91%；現報3384點，升24點或0.74%。深成指開市報13721點，升245點或1.82%；現報13663點，升187點或1.4%。

滬深300指數最新報5031點，升61點或1.23%；創業板指數最新報2699點，升65點或2.5%。

【09:40】比亞廸、恒大汽車升逾7%

汽車股回升，恒大汽車（0708）升7%，報52.4元；比亞廸（1211）升7.3%，報189.3元；贛鋒鋰業（1772）升7.1%，報93.4元；長汽（2333）升5.8%；吉利汽車（0175）升2.7％。

【09:20】恒生指數高開482點

恒生指數高開482點，報29255點。國指升248點，報11221點。科指反彈463點或5.8%，報8526點。

騰訊（0700）高開4%，報670元。美團（3690）高開7.6%，報325元。舜宇（2382）也高開8%，報192.5元。

藥明生物（2269）升7%，報88.95元。中生製藥（1177）升1.4%，石藥（1093）升2.5%。

銀行股方面，滙豐（0005）低開1.7%，報47.9元，恒生銀行（0011）則升0.2%。

今日即將公布業績的國泰航空（0293）升0.14%，報7.11元。