新冠肺炎｜加國智庫「悲慘指數」調查　英國排第二　呢個國家最慘

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-10 22:11

一場新冠肺炎疫情究竟對西方社會和國民造成多大的痛苦？加拿大智庫麥克唐納勞裏埃研究所（MacDonald-Laurier Institute）周一（8日）發佈的「悲慘指數」數據顯示，調查中的15個發達國家中表現最優的是挪威，最差的是西班牙。

環球網周三（10日）報道，「悲慘指數」彙總了16項廣泛的指標，包括死亡率、住院率、疫苗接種速度、封鎖的嚴格性、 國內生產總值（GDP）變化和失業率等，並對各國表現進行評分。

在15個國家中，挪威表現最好，其次是新西蘭、澳洲、瑞典、日本、德國、瑞士和荷蘭，這些國家的表現居於全球平均水平之上；而在平均水平之下的有美國、比利時、加拿大、意大利和法國，英國和西班牙表現墊底。

麥克唐納勞裏埃研究所網站發佈消息稱，通過有效地抗疫，挪威成功地保護了當地公民的健康和整體福祉。挪威在經濟方面的表現也優於其他國家，其採取的均衡做法，在龐大的主權財富基金的加持下，使該國得以渡過難關。

加拿大智庫「悲慘指數」調查15個國家中，挪威表現最好，其次是新西蘭、澳洲、瑞典、日本、德國、瑞士和荷蘭，這些國家的表現居於全球平均水平之上。

英國和西班牙之所以排在倒數第二和倒數第一的位置，主要是感染病例和死亡病例較多，除此之外，目前仍在限制性封鎖措施下苦苦掙扎，經濟受到重創。麥克唐納勞裏埃研究所網站稱，極高的死亡率和超負荷的醫療系統加重了西班牙民眾的苦難，未能控制疫情且導致了嚴重的經濟後果，使其在經濟方面顯得最為「悲慘」。