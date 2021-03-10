美科技股反彈　經濟學家警告或屬曇花一現　料價值股可繼續跑贏

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-03-10 11:35

《新浪財經》報道，美國科技股周二強勢反彈，納指收盤上漲3.7%。但知名經濟學家、沃頓商學院教授Jeremy Siegel在周二盤後接受訪問時表示，美國經濟重新開放的大背景仍將為價值股提供支撐，而不是大型科技股和成長型股票。

他說：「這九個月來，我一直非常樂觀，股市上漲還會持續一段時間。」

但他的預測並不包括以科技股為主的納斯達克指數，後者在周二的反彈後年線剛剛轉漲。

Jeremy Siegel警吿稱，利率上升帶來的挑戰，以及圍繞經濟復甦的樂觀情緒，將繼續打壓成長型股票。他說：「我不認為他們會表現很差。我們不會再出現20年前那樣的崩盤了。但我認為，在未來6至12個月內，表現出眾的將基本上是非科技股。」

在這種環境下，Jeremy Siegel更青睞那些能在利率上升時獲益的股票。他說：「市場將追捧所謂的價值型股票，因為我認為長期債券利率仍將大幅走高。我不認為這些長期利率的上升已經結束了。」

Jeremy Siegel重申了他對2021年史詩般「反彈」的預測。他仍然認為今年道指將達到35000點，較周二創紀錄的收盤點位上漲10%。他說：「這將是我們在很長一段時間內看到的最熱的經濟。」