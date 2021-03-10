維港投資旗下三間公司與SPAC合併　合共估值逾780億元

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-03-10 20:46

長和系創辦人李嘉誠近日染指特殊目的收購公司（SPAC）市場，除了李澤楷成立的SPAC公司Bridgetown Holdings，旗下的維港投資有份投資的兩間公司Hippo Enterprises、Doma都在今個月宣佈與SPAC公司合併。連同今年1月已宣佈與SPAC合併的Bakkt Holdings，單是第一季維港投資旗下已經有三間公宣佈以SPAC形式上市。

領投房屋及財產保險初創公司Hippo Enterprise，將會與SPAC公司Reinvent Technology Partners Z合併。維港投資早在2016年10月Hippo Enterprise，合計融資達1.5億美元。Reinvent Technology Partners Z由LinkedIn聯合創辦人Reid Hoffman和社交遊戲服務商Zynga前行政總裁Mark Pincus成立，合併後公司估值約50億美元（約387.5億元）。

房地產機器智能技術平台Doma與SPAC公司Capitol Investment Corp達成最終合併協議。Capitol Investment透過股票及現金融資方式與Doma合併，並予Doma估值為30億美元（約233億元）。據資料顯示，其中交易部份為6.45億美元。3億美元現金是來自私募股權投資（PIPE），來自Capitol Investment提供的現金為3.45億美元。PIPE投資者包括貝萊德﹑富達及軟銀等。據悉Doma現有股東將擁有合併後的公司不少於80%股權。

比特幣託管和數字資產服務提供商Bakkt，今年1月宣布與空白支票公司VPC Acquisition Holdings合併上市，這將使Bakkt估值達到約21億美元（約164億元）。

據了解，維港投資對旗下初創公司選擇以傳統IPO或SPAC方式上市沒有太多意見，亦無必會在上市後立即沽貨套現。