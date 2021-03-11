美股｜眾議院通過1.9萬億刺激經濟方案　道指升520點破頂

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-03-11 05:36

美國眾議院周三通過1.9萬億刺激經濟方案，憧憬經濟加速復蘇，以及債券收益下降，美股做好，道瓊斯工業平均指數一度飆升520點，不但創下盤中歷史新高，也創下收市新高。然而科技股落後，中概股尤其疲弱。另外，備受關注的GME盤中曾升四成，在半小時内掉價一半，然而收市報升7.33%。

美股收市，藍籌股道指升460點或1.46%，報32297點，創收市新高。標準普爾500指數報3898.81，上漲了23.37點，或0.6％，其中能源和金融板塊領漲。納斯達克綜合指數先升後跌，一度上漲了1.6％，收市報跌4.99點，或0.04％。

科技含量較高納指上一交易日上漲了3.7％，創下11月以來最佳收盤價。而周三開市不久科技股便開始下滑，納斯達克成分股中中概股網易跌4.5%，拼多多跌3.9%，百度跌3.51%；其他中概股富途跌3.839%，嗶哩嗶哩跌4%。

眾議院通過了價值1.9萬億美元的冠狀病毒減免法案，預計總統拜登將於週五正式簽署。拜登說，1400美元上限的支票本月内開始去到國民手中。

週期性股票或對經濟反彈最敏感的股票領漲，標準普爾500能源板塊週三上漲1.9％，使其2021年的漲幅超過38％。工業，材料和金融股均上漲超過1％。 10年期美國國債收益率下降2個基點，為1.52％。