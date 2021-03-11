比特幣重上57000美元水平　俄羅斯軍方被指「幕後玩家」

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-03-11 08:40

比特幣價格連續第六天上漲，延續了年內最長的連續上漲時間，並接近上月創下的紀錄高點，目前維持在5.6萬美元上方。

美國周三公布2月季調後CPI，按月升0.4%，預期升0.4%，前值升0.3%。在此數據公布之後，美股期指全線反彈，美債收益率漲幅收窄。而最瘋的還是比特幣。上述數據公布之後，比特幣加速上行，並突破5.6萬美元，在過去24小時，超過8.5萬人爆倉。

俄國防部《紅星電視台》報道，在西伯利亞伊爾庫茨克附近的一個水電站，隱藏着巨大的加密貨幣礦場。西伯利亞全年天氣寒冷，當地的寒冷氣候可低至零下40度，是地球上最冷的地方之一，可為擁有成千上萬「礦機」的俄軍「監督」下的大型「礦場」「提供了良好的散熱條件。同時，這裏水電費用低廉，可大幅降低挖礦成本，讓「礦主」利益最大化。有說法表示，這個巨大的「礦場」，是俄軍和私人投資者合資經營的。

彭博社年初報道，一家俄羅斯公司Bitcluster在位於北極圈上方的西伯利亞城市諾里爾斯克（Norilsk）開採比特幣。該公司聯合創始人Vitaly Borschenko介紹說，西伯利亞極地地區的電力比俄羅斯的電網便宜25%，且諾里爾斯克可通過天然氣和水力發電創造自己的電力，公司以低至2.75盧布的價格獲得電力。

除俄羅斯外，伊朗對於比特幣的依賴可能更甚。去年底，伊朗政府的官方報紙《伊朗日報（Iran Daily）》報道稱，由於該國正常使用硬通貨的壓力越來越大，政府修改了其加密貨幣法規，使數字資產專門用於進口商品。這意味着在政府監督下正式開採的比特幣和其他加密貨幣將必須在授權限額內，直接供應給伊朗中央銀行（Central Bank of Iran，CBI），而限額則部分取決於礦工使用的補貼能源量。伊朗擁有豐富的石油儲備和相對廉價的電力，其可以向礦工提供大量補貼電力，併為遵守規則的公司抵消挖掘比特幣等加密貨幣的大部分成本。

自2018年5月以來，美國總共對伊朗經濟的各個層面進行了約800項經濟制裁，對其經濟造成了價值1萬億美元的損害，這可能是伊朗挖幣的主要原因。半官方的伊朗通訊社Tasnim在2月21日援引的一份報吿中顯示，目前，伊朗每日加密數字貨幣的交易量持續增加，Tasnim報吿稱，在伊朗當地加密貨幣市場活躍的投資者數量已超過100萬，並補充說，總共20個平台的每日交易量達約2億美元，這些交易量主要來自比特幣。

跟伊朗和俄羅斯一樣，深受美國製裁的委內瑞拉早就參與了挖幣。委內瑞拉同樣是石油資源豐富，電力成本相當低廉。